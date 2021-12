Škoda a Afrika? Že to nejde dohromady? Kdepak, to už dávno neplatí. Sportovní homologace vozu Škoda 130 LR upraveného pro skupinu B už sice dávno vypršela, ale ani nemilosrdný čas nedokázal zabránit tomuto vozu ve skvělém výsledku. Řeč je o listopadovém sedmém místě keňsko-české posádky Glen Edmunds a Jiří Kotek na East African Mini Classic Rally.

Africká soutěž pro historické vozy od roku 2003 volně navazuje na slavnou Safari Rally, která po sezoně 2002 vypadla z kalendáře mistrovství světa v rally. Vždy po dvou letech má podobu devítidenního klání a představuje v tradičním formátu již od roku 1953 porci až pěti tisíců kilometrů ve východoafrickém regionu. Není proto náhoda, že se tato rally bez uzardění řadí mezi nejtěžší na světě. Za zmínku rovněž stojí skutečnost, že u zrodu této legendární soutěže byl muž s českými kořeny Eric Čečil. Tím ale naše stopa v Africe zdaleka nekončí, neboť na startu prvního ročníku stály s domácími keňskými posádkami dva vozy Škoda 1200 Sedan a navíc jedna Tatra 600 Tatraplan.

Automobilka Škoda je jen s malou nadsázkou aktivní na sportovních kolbištích od prvních chvil své více než stoleté existence. Z Afriky také pochází její největší sportovní úspěch ve WRC, a to třetí místo Octavie WRC z roku 2001. I pod tímto úspěchem je podepsaný zmíněný Jiří Kotek. Je to náhoda? „Samozřejmě mě to těší, ale souvislost bych v tom nehledal,“ řekl v cíli soutěže spolujezdec keňského pilota. „Tehdy jsem byl člen týmu Škoda a byl takříkajíc v zázemí, ale tady byla moje pozice jiná. Byl jsem po 15 letech opět navigátorem, ale i tím, kdo auto na start soutěže připravil. Původní myšlenka startu dvou posádek v roce 2017, odkdy technické předpisy umožňují start pro vozidla vyrobená před rokem 1985, včetně skupiny „B“ s jednou poháněnou nápravou a bez turba, však nenašla potřebnou podporu,“ vysvětlil Jiří Kotek a pokračoval: „Zřejmě výsledek Škody 130 LR na Dakar Classic 2021, která byla jedním ze dvou aut mého původního projektu pro Safari Rally, přesvědčil Glena Edmundse, vítěze Safari Rally 2003, 2005 a mého letitého kamaráda ke společnému startu a především krytí potřebných nákladů.“ Nakonec do soutěže odstartovaly dvě stotřicítky LR. Tu druhou, připravenou ve spolupráci s TYM Motorsport, přivedli do cíle na patnáctém místě absolutního pořadí Američan Ian Dobson, vicemistr Evropy historiků z roku 2018 a Keňan Dougie Rundgren.

Soutěž měla ve svém pojmenování název „Mini“, když původní devítidenní formát odsunula covidová pandemie z listopadu až na únor 2022. Pro ty účastníky, kteří měli auta již na cestě nebo na místě, připravili pořadatelé zkrácenou třídenní verzi, která představovala celkem tisíc kilometrů včetně sedmi set kilometrů rychlostních zkoušek. Jejich délka se pohybovala mezi 40 a až 90 kilometry. „Když už jsme měli obstarány letenky, ale i mnoho ostatního vybavení, byla to vhodná příležitost porovnat a otestovat to, na co my a naše technika vlastně má. Jsem z výsledku nadšený. Jsem rád za zkušenosti a poznání, co musíme na autě ještě zlepšit pro co nejlepší výsledek v únoru 2022,“ naznačil své další aktivity v nejbližší době úspěšný navigátor.

Vítězem East African Mini Classic Rally se stal Baldev Chager z Keni na voze Porsche 911. Zvítězil před dalším Keňanem Ianem Duncanem na Roveru V8 a Jihoafričanem Geoffem Bellem s Datsunem 240Z. „Naše celkové sedmé místo, ale především poznatky, nás naplňují ambicemi na nadcházející East African Safari Classic 2022. Věřím, že to bude to nejlepší na konec mého sportovního životopisu, který s Danem Porazilem už nějakou dobu připravujeme,“ zakončil své vyprávění o africkém dobrodružství Jiří Kotek.

