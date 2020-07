Ty v úvodních zápasech čtvrtfinále vyzvaly ve dvou případech soupeře z Mladoboleslavska a v obou případech odešly s pořádným výpraskem. Skóre z obou zápasů zní jasně v poměru 22:2 pro Boleslavany.

Druhý tým letošní okresní soutěže Cobra přivítala v boleslavské sportovní hale účastníka krajského přeboru Mazáky Přelouč. A rozhodně si nepočínala jako outsider zápasu. Naopak – během zápasu to byli domácí, kdo měli míč na svých futsalkách a disciplinovaným a kontrolovaným výkonem si došli pro pohodlné vítězství 6:0.

Cobra si zajistila postup do semifinále, kde vyzve stejně jako před rokem druholigového městského rivala Malibu. To zajíždělo ke svému zápasu do Chvaletic, kde jej hostil čtvrtý tým okresní soutěže Kolínska Startip Řečany.

Hosté zde od úvodního hvizdu plnili beze zbytku roli výrazného favorita a domácí celek deklasovali vysokým rozdílem 16:2. Hned v první minutě otevřel skóre zápasu Marek Maňas, který po deseti minutách završil i hattrick.

Malibu vedlo v poločase 7:0, ve střeleckých hodech nepolevily Růžovky ani po obrátce. „Jsem rád, že hráči přistoupili k zápasu zodpovědně a tempo a nasazení udrželi během celého zápasu. Byla to pro nás ideální příležitost, vyzkoušet si nacvičené věci z tréninku,“ zhodnotil zápas staronový kouč Malibu Michal Bílek, s tím, že hráči se po dlouhé pauze na futsal hodně těšili. Sedm bodů v utkání za jeden gól a šest nahrávek zaznamenal kapitán hostů Jiří Volf.

Startip Řečany - Malibu Mladá Boleslav 2:16 (0:7)

Branky: 37. Živný (Moravec), 45. Rozsévač (Moravec) - 1. Maňas (Rudzan), 9. Maňas (Volf), 10. Maňas (Rudzan), 12. Machů (Volf), 15. Rudzan (Volf), 21. Rudzan (Maňas), 25. Jirdásek (Volf), 27. Vaněk (Ploc), 30. Rudzan (Volf), 31. Volf (Maňas), 38. Machů (Ploc), 39. Vaněk (Ploc), 40. Rudzan (Skalický), 41. Maňas (Volf), 48. Machů (Jirdásek), 49. Pitloun. Rozhodčí: Vala, Kopic. ŽK: 0:0. Diváci: 35.

Malibu: Maryška - Volf, Rudzan, Jirdásek (26. Skalický), Maňas - Ploc, Pitloun, Vaněk, Machů.