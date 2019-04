Žádné překvapení. Opět stylem start – cíl proletěl nástrahami 38. ročníku Valašské rally největší favorit a šestinásobný český šampion Jan Kopecký, který tak pátou výhrou na zdejších tratích natáhl svou snovou sérii výher v řadě na 24.

„Neměli jsme vůbec žádné problémy, auto a servis fungovaly, jak mají,“ smál se v cíli na náměstí ve Valašském Meziříčí spokojený 37 letý pilot továrního týmu Škody Motorsport, jenž opanoval všech 14 měřených úseků. „Nic jiného než výhra se ani od nás nečeká, o to větší radost máme, že jsme svou pozici potvrdili,“ oddechl si naoko Kopecký. „Vyšlo nám skvělé počasí, cesty byly zametené, proto to klouzalo podstatně méně než loni. Užili jsme si to!“

V cíli mu na záda jeho Škody Fabia R5 koukali s více než minutovou ztrátou druhý Václav Pech a bronzový Filip Mareš. „Čekal jsem, že se do souboje s námi zapojí nějaká další posádka. Podle výsledků to sice vypadá jednoduše, ale ještě v sobotu to bylo těsné a rozdíl nebyl velký,“ upozornil Kopecký, jenž si během první etapy vytvořil téměř půlminutový náskok.

Fanoušci tak na čele hltali především souboj o druhé místo, kde se do posledních kilometrů přetahovaly hned tři posádky. Nejspokojenější nakonec byl podle očekávání Pech, jenž se dlouho přetahoval především se slovenským úřadujícím šampionem Kočím, ale technická závada v předposlední erzetě vše rozhodla. „Upřímně jsem nečekal, že pojede tak rychle. Kdyby se jelo v regulérních podmínkách, tak by asi byl druhý on,“ sportovně uznal Pech.

Třetí místo tak spadlo do klína Filipu Marešovi. „V první etapě jsem se rozkoukával, ale postupně jsme přidávali. Určitě máme ještě na čem pracovat, abychom se zapojili do soubojů s nejlepšími,“ uvědomuje si Mareš.

Tradiční páteční speciálka Filipovi vyšla skvěle a před prvními klasickými rychlostními zkouškami v okolí Kopřivnice držel dělené druhé místo s Václavem Pechem pouze o 1,2 sekundy za Janem Kopeckým. Hned první „erzeta“ v okolí Fulneku přinesla problém v podobě drobné jezdecké chyby.

„První velké brzdy do retardéru nám vyšly dobře, ale o kousek dál jsem byl už moc optimistický a probrzdili jsme odbočku. To nás stálo několik vteřin, které jsme se snažili dohnat,“ uvedl Filip a dodal, že následující kilometry se nesly především v nacházení ztracené sebedůvěry. „Od Fulneku jsme se chtěli odrazit a být pozitivně naladění do dalších „erzet“, což se nám, myslím, po malých krůčcích dařilo. Hlavně oba průjezdy Lešnou se nám povedly zajet už vcelku podle našich představ,“ dodal Honza. Mareš s Hlouškem po sobotě drželi páté místo celkově a čtvrté mezi českými posádkami s drobnou ztrátou na bednu.

Nedělní etapa se nesla ve znamení Filipova zrychlování a stahování ztráty na stupně vítězů. Náročné „erzety“ v okolí Valašského Meziříčí a na kopřivnickém polygonu Filipovi sedly a od prvních zkoušek se pohyboval mezi nejrychlejšími. „Neděle už byla z našeho pohledu o poznání lepší. Hlavně Bystřička se nám líbila a zvlášť její druhý průjezd jsme si s Honzou užili. K posunu výsledkovou listinou nám ale hodně pomohly trable našich soupeřů,“ přiblížil nedělní etapu Filip. Navigátor Honza Valašku zhodnotil stručně: „Třetí místo v cíli je pro nás skvělým výsledkem, i když celkově na našem výkonu vidíme spoustu nedostatků, na kterých musíme nyní zapracovat.“ Důležitým faktorem, který se podílel na pódiovém umístění byly rovněž i pneumatiky Michelin, které si Filip nemohl vynachválit. „Nějaký čas mi ještě potrvá, než dokážu pneumatiky Michelin využít naplno, už nyní ale cítíme, že jsme na dobré cestě,“ otevřel Filip téma obutí a svou odpověď rozvinul. „Fabia se na Michelinech chová odlišně a není snadné ihned najít jejich hranice. Při testu jsem si udělal představu, závod mi ale ukázal, že bude potřeba odjet více kilometrů, abych si na ně zcela zvykl. Víme, že v některých místech jedeme rychle. Pak ale přijde místo, kde spoustu času prohospodařím přílišnou opatrností,“ je si vědom svých rezerv sedmadvacetiletý jezdec a dodává: „Chtěli bychom poděkovat také našemu rozrůstajícímu se fanklubu za jejich úžasnou podporu a všem partnerů našeho týmu, v čele s Autoklubem České republiky.“

A tak i díky několika problémům ostatních posádek Filip s Honzou nakonec zamávali divákům ze stupňů vítězů!

„Valaška dopadla nad očekávání dobře. Třetí místo bylo mým tajným přáním a musím říct, že jsem naprosto spokojený. Musím pochválit celý tým, který pracoval velmi dobře a kluci se stále zlepšovali,“ zhodnotil výsledek Roman Kresta a dodal: Pro nás to znamená, že musíme ještě více makat a připravit se na další závody, které nás zanedlouho čekají.“

Další, druhý závod českého šampionátu v rally je na programu koncem dubna na Klatovsku v rámci Rallye Šumava.