Od pátku 16. srpna do neděle 18. srpna se v Mladé Boleslavi odehraje třetí ročník mezinárodního florbalového turnaje Bohemia Trophy. Kromě pořádajícího týmu Technologů se ho zúčastní IBK Dalen ze Švédska, EräViikingit z Finska a Floorball Köniz ze Švýcarska.

Technology Florbal Mladá Boleslav, ilustrační foto | Foto: Štěpán Tomš

„Z loňského závěru června se letos termín Bohemia Trophy posunul do poloviny srpna a také díky složení týmů bude turnaj pro všechny top přípravou na sezonu. Zároveň nás těší, že boleslavským fanouškům ukážeme náš tým v konfrontaci s tím takřka nejlepším, co do Mladé Boleslavi můžeme přivést,“ říká ředitel turnaje Tomáš Pacák.