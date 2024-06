Středobodem českého golfu bylo na přelomu května a června mladoboleslavské golfové hřiště. Právě to hostilo letošní ročník Mezinárodního mistrovství České republiky ve hře na jamky.

„Od samotných hráčů máme jenom ty nejlepší ohlasy. Hřiště bylo na hru nejvyšší úrovně skvěle připraveno a po většinu turnaje bylo i vynikající golfové počasí. Jenom při finále trošku sprchlo, ale větší příval deště se v podstatě trefil hráčům do přestávky,“ komentoval průběh turnaje manažer boleslavského hřiště Marek Dědina.

Turnaj začal sobotní kvalifikací, podle jejíž výsledků pak byli hráči a hráčky nasazeni do vyřazovacího pavouka. Tím ženským prošly do úterního finále Rakušanky Laura Fangmeyer a Katharina Schroll. Mezi nimi proběhl jednoznačně nejvyrovnanější boj celého finálového dne. Až na greenu poslední 18. jamky se podařilo Katharině Schroll přetlačit svoji soupeřku a mohla se radovat z titulu. Nadšená z vydřeného vítězství vyjádřila respekt organizátorům i hráčkám a pokračovala: „Moc se mi líbí hřiště a jeho krásné ferveje, i když je kvůli množství doglegů hodně těžké. Greeny byly ve skvělé kondici. Užili jsme si tu moc zábavnou hru s ostatními soupeřkami. Bohužel si nejsem jistá, jestli budu moct příští rok přijet obhajovat titul, protože se chystám na univerzitu do USA, ale určitě bych moc ráda.“

V českém zápase o bronz pak přehrála Anna Andrýsová z Golf Club Black Bridge Veroniku Černou z Golf Clubu Austerlitz, když vyhrála o jednu jamku. Určitě to nebylo jednoduché, soupeřky byly skvěle připravené,“ komentovala svůj úspěch bronzová medailistka, „jsem ráda, že jsem se po návratu z USA dokázala dostatečně připravit, udržet nervy na uzdě a umístit se na třetím místě.“

V souboji o mužský bronz šel Louis Klein rychle do vedení nad Jakubem Hejlkem a vedení si udržel až do konce na 15. jamce, kde zvítězil 5&3.

Velmi vyrovnaný byl souboj o titul mezi muži. Loňskému poraženému finalistovi Janu Wdówkovi z Loreta Golf Clubu Pyšely se postavila česká amatérská čtyřka Timotej Formánek z Golf Clubu Hodkovičky. Remízový stav si hráči nesli až do patnácté jamky, následně šel Formánek do vedení a celý turnaj rozhodl eaglem na ostrovní sedmnáctce.

„Především bych chtěl poděkovat federaci za super připravený turnaj a Golf Clubu Mladá Boleslav za stejně super připravené hřiště. Bylo tvrdší, než na co jsme zvyklí, i greeny byly tvrdší a poté co jsem v Česku po deštích hrál spíš na měkčích površích, musel jsem si tady na to zvykat,“ začal svoje hodnocení čerství mistr republiky. A pokračoval: „Se svojí hrou jsem spokojený, ale určitě to nebyla procházka růžovým sadem a dnešní finále s Honzou Wdówkou byla pěkná přestřelka. Na konci už jsem cítil ten tlak, tak jsem se snažil si to hlavně užít, že jsem se dostal tak daleko. Až na šestnáctce se mi podařilo zahrát birdie a na sedmnáctce eagle a tím zápas ukončit.“

„Finálový den přinesl urputné boje za velmi obtížných podmínek, až na samotný závěr přišlo po dešti uklidnění a na pár chvil se ukázalo i sluníčko. Všichni si ale z Mladé Boleslavi odvážejí skvělé zážitky po tuhých bojích na skvěle připraveném hřišti,“ dodal k turnaji jeho ředitel Dalibor Procházka.