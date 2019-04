Boleslavští vyrazili v hojném počtu a i přes velkou konkurenci si všichni do jednoho vedli fantasticky.

V kategorii juniorů se do první dvanáctky dostali všichni čtyři boleslavští závodníci, kde se na desátém místě umístil Václav Řehoř a na devátém Riana Řepová. Zbylí dva se probojovali až do finálové čtyřky, kde Petr Forster obsadil čtvrté místo a Radek Štrobach se umístil na třetím místě.

V kategorii B byl největší počet soutěžících. Do první dvanáctky postoupili rovnou čtyři boleslavští závodníci. Josef Crkal obsadil krásné dvanácté místo. Do finálové osmičky postoupila Barbora Žádná, která však z musela odstoupit z průběžného šestého místa a dále se finálových kol neúčastnila – umístila se na osmém místě. Do finálové osmičky se probojovali u zbylí dva boleslavští borci. Na šesté, místě se umístil Filip Lankaš a na prvním místě a titul mistra České republiky si odvezl Vítek Adamec.

V mistrovské kategorii A soutěžil jediný boleslavský capoeirista Martin Kolář, který si odvezl deváté místo.

Mladoboleslavský trenér Karel Popovič shrnul letošní šampionát v Jablonci: „Jsem na výkony svých svěřenců velice pyšný. Každé závody jsou pro soutěžící velkým přínosem a hlavně velkou motivací do dalších tréninků. V mém případě mi ani tak nejde o finální umístění na soutěžích, ale právě o zapálenost a chuť do dalších tréninku.“ A pokračoval: „Velkým překvapením pro mě byla kategorie juniorů. Všechny juniorské hry, které jsem viděl, byly absolutně nad mé očekávání. Za čtrnáct dní nás čeká Slovak open v Komárně. Když na to tak koukám, tak si tam pro nějaké to železo dojedeme!“