Bobista Jaroslav Kopřiva prožil karanténní opatření vcelku klidně, restrikce a omezení mu ani nenarušila přípravnou fázi před podzimními testy pro další sezonu.

Bobista Jaroslav Kopřiva | Foto: Archiv závodníka

Největší rozmach pandemie prožila právě v období, kdy měli bobisté posezónní období klidu a volna. Zavřená sportoviště je tak netrápila. První fáze přípravy je zaměřená na nabrání kondice, hodně se běhá a nechybí kruhové tréninky. To může každý dělat i doma, případně v lesích nebo parcích, nezávisle na posilovnách a sportovních areálech. „V létě se přechází do rychlostní a silové přípravy, to znamená posilovna a atletický ovál. Když se teď pomalu přesouváme do posiloven, tak už otevírají, takže nám to tu přípravu ani nijak neomezilo,“ doplňuje devětadvacetiletý olympionik.