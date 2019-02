Praha /FOTOGALERIE/ - Cheerleadingový tým Black Tigers Cheerleaders vyrazil poslední lednovou sobotu na další soutěž, tentokrát na Evolution Cheer Battle do Prahy.

Oddíl pod vedením trenérky Petry Janečkové se představil s celkem sedmi choreografiemi v různých kategoriích a šest z nich porota ocenila medailemi, čtyři dokonce zlatými.

První místo získaly Mata group a Bonbons group, třetí zlato přidaly juniorky s tanečním vystoupením a v opravdu nabité individuální akrobatické kategorii zvítězila s přehledem také Lucie Grusová. Ta navíc získala ještě takzvanou Major Award neboli hlavní cenu za nejvyšší počet bodů bez ohledu na náročnost choreografie podle věku a levelu.

Ve stejné kategorii obsadila nepopulární bramborovou čtvrtou pozici Viktorie Korolevyčová.

Stříbrné medaile si odváží Suicide Squad Group a bronz patří tanečnímu týmovému seniorskému vystoupení. "Jsem na všechny opravdu moc pyšná, byly to teprve třetí závody v sezóně, někteří naši závodníci se představili úplně poprvé, takže mám z tolika medailí nesmírnou radost. Byl to dlouhý a náročný den, ale rozhodně stál za to," okomentovala úspěchy svých svěřenců trenérka Petra Janečková, která vede cheerový oddíl v Mladé Boleslavi už jedenáctým rokem.

Aktuálně se Black Tigers Cheerleaders připravují na mistrovství republiky, které se koná 3. března a vítězové se nominují na letošní mistrovství Evropy v ruském Petrohradě.