Kosmonosy - Biatlonisté Kosmonos už mohli vyrazit na sníh.

Biatlonisté BK Trefa už vyrazili na sníh | Foto: Michael Fiedler

Biatlon není v českých poměrech výsadou pouze horských oblastí. Důkazem toho budiž kosmonoský oddíl BK Trefa. „Po třech měsících náročného tréninku jsme si konečně zazávodili. U dětí to zatím byly jen menší přípravné závody, ale i těch se účastnili kvalitní závodníci z velkých klubů jako jsou Jilemnice, Harrachov, Vrchlabí. A naši závodníci se rozhodně neztratili," říká předseda kosmonoského oddílu Michael Fiedler.



Na Mísečkách se konaly závody 10. prosince a počasí závodům moc nepřálo, padal mokrý a těžký sníh, k tomu foukal silný vítr. „Naše děti se s tím popraly celkem dobře. V kategorii dívky 11-12 let vybojovala Eliška Fiedlerová 2. místo. Dalších šest dětí se dostalo mezi deset nejlepších," hlásí Fiedler.

Druhé závody hostilo před Vánoci Vrchlabí a závodilo se za umělého osvětlení. „Na to jsou naši závodníci zvyklí, jelikož jezdíme pravidelně po škole trénovat do Břízek v Jablonci a tam umělé osvětlení využíváme. A bylo to vidět. Kategorii dívky 11-12 let s velkým náskokem vyhrála Eliška Fiedlerová, kategorii dívky 13-14 let ovládla Anežka Hendrychová. Další čtyři děti byly do první šestky," říká šéf biatlonového oddílu ze středočeské nížiny.



Poslední přípravné závody před prvním kolem českého poháru se konaly v Harrachově 28. prosince za krásného slunečného počasí. Děti si vyzkoušely dopoledne sprint volnou technikou a odpoledne stíhací závod. Ani v jednom závodě nenašla přemožitelku Eliška Fiedlerová a oba závody vyhrála, když z dvaceti ran ani jednou neminula. Díky těmto výhrám se Eliška usadila ve vedení Českého poháru ve své kategorii. Dařilo se i dalším závodnicím – po prvním závodě byla na 4. místě Míša Kašparová a pátá Anežka Hendrychová. Ve stíhacím závodě došlo ještě ke zlepšení, když obě poskočily o jednu příčku.



První velké závody absolvovali dorostenci a dospělí, kteří měli mezi svátky 28. a 29. prosince první Český pohár v Novém Městě na Moravě. První den se jel sprint a v mladších dorostencích vybojoval 9. místo Marek Grusz se střelbou 0-1, v ženách C vybojovala skvělé 2. místo Markéta Schejbalová se střelbou 1-2.



„Druhý den byl pro naše závodníky ještě lepší. Jel se závod s hromadným startem a i zde jsme překvapili," říká spokojeně Michael Fiedler. V dorostencích vybojoval skvělé 6. místo Marek Grusz (1-0-3-1), umístění z prvního dne obhájila Markéta Schejbalová (3-1-2-2) a obsadila 2. místo. Další 2. místo vybojoval Ladislav Schejbal (1-1-1-2).



„Začátek sezóny se našemu týmu povedl a doufám, že v tomto trendu budou naši závodníci i nadále pokračovat," doufá šéf klubu a dodává, že první závody čekají na žáky už o víkendu v Novém Městě na Moravě.