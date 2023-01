„Mým cílem bylo vyhrát dvakrát a pokud by se nám podařilo zvítězit i ve čtvrteční štafetě, tak budu moc rád,“ potvrdil nejvyšší ambice závodník, kterému nevadil ani podvečerní čas závodu. „Mám rád i složité podmínky, kdy to všichni mají těžké a mně se závodí lépe.“ Inspiraci čerpá od těch nejlepších. „Z Česka je mým vzorem Michal Krčmář, ze zahraničí běžkař Johannes Hoesflot Klaebo a biatlonista Johannes Thingnes Boe,“ dodal.

Biatlon v nížině? Je za tím práce celého rodinného týmu

Hned dvojité středočeské zastoupení na stupních vítězů obstaraly v pondělí v kategorii starších dívek Eliška Pšenková se Šárkou Fiedlerovou. Ve sprintu obsadila první jmenovaná druhé místo, Fiedlerová získala bronz. „Druhé místo sice bylo těsné, ale vydala jsem ze sebe maximum, takže jsem s výsledkem spokojená,“ pravila spokojeně Pšenková. „Třetí místo beru určitě jako úspěch, jelo se mi skvěle,“ přidala své dojmy Fiedlerová. Obě zároveň potvrdily, že mají více v oblibě bruslařský styl než klasický.

Oběma děvčatům se dařilo i v méně oblíbené klasice. V závodě s hromadným startem byla o něco lepší Šárka Fiedlerová, která tentokrát vybojovala stříbrnou medaili. „Původně jsem si říkala, že bych byla ráda, kdybych skončila do desátého místa. V posledním kole, kdy jsme s holkami vyjížděly najednou, jsem si říkala, že se jich asi neudržím. I přes bolest nohou ze včerejšího závodu jsem ale nakonec tempo udržela a po třech nulách musím být spokojená,“ popsala Fiedlerová.

Ve stejném závodě skončila na smolném čtvrtém místě Eliška Pšenková. „Bohužel se mi zbytečně utrhlo pár ran, které jsem nedomířila. Zároveň jsem spadla na trati, kdy jsem si špatně píchla hůlku. V posledním kole jsem navíc vytuhla. Jinak se mi jelo pěkně, měla jsem dobrou mázu a určitě trenérům poděkuji,“ nesmutnila.

Své účinkování na ODM uzavřou čtvrteční štafetou, ve které budou mít ty nejvyšší ambice. „Uděláme cokoliv, abychom vyhrály. Bylo by to úžasné, kdyby se nám to podařilo, ale konkurence je opravdu veliká a budeme mít co dělat,“ ví dobře Pšenková. „Ve štafetě chci určitě zvítězit! Nahecuju holky v pokoji, protože by to byl boží zážitek a moc bych chtěla vyhrát,“ doplnila dvojnásobná medailistka Fiedlerová.

Autor: Martin Dřevínek