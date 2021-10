Jména František Jelínek (15) a Antonín Jelínek (12) nechť si sportovní fanoušci dobře zapamatují. O těchto dvou bratrech z Mladé Boleslavi ještě v budoucnu uslyšíme. Oba jsou po předminulém víkendu mistry republiky ve svých mládežnických kategoriích. Starší Fanda dvojnásobným, mladší Tonda díky štafetovému závodu dokonce trojnásobným.

Ptáte se, v jakém že to sportu? Pak vězte, že v ryze zimním! A sice v biatlonu. Jedním dechem tedy dodejme, že v jeho letní variantě. Ale i tak se boleslavský oddíl sídlící v Kosmonosech u Borku opět dokázal prosadit v celorepublikové konkurenci na Mistrovství České republiky žáků, které hostila Bystřice pod Hostýnem. Kosmonoský klub pak podruhé vyhrál celkové pořadí Českého poháru. A to s velkým náskokem.

Výrazně k tomu přispěli i bratři Jelínkové. A jak se vůbec dostali k, pro nížinou krajinu, ne zcela typickému sportovnímu odvětví? „Já jsem v mládí jezdil na běžkách a když jsem chtěl kluky dát na nějaký sport, tak v Boleslavi běžkařský oddíl nebyl, takže biatlon byla taková přirozená alternativa,“ vysvětluje otec úspěšných bratrů Michal Jelínek, který přivedl kluky před pěti lety na atletický ovál, kde biatlonisté tou dobou trénovali.

Jak se ale dá zimní sport trénovat v Mladé Boleslavi? „Přes léto to není problém, protože běhat a střílet se dá v areálu u zahrádek na Borku. Na podzim se k tomu přidává trénink na kolečkových lyžích, což už je složitější a v zimě musíme dojíždět za sněhem do Bedřichova nebo do Jablonce. Tam je k dispozici i střelnice,“ popisuje složení tréninkového plánu Michal Jelínek. V případě jeho synů je pak do sportovního dění zapojen v podstatě celý rodinný tým. „Proti horským oddílům je absence sněhu samozřejmě zásadním deficitem. Nahrazujeme to tím, že za sněhem pětkrát až šestkrát týdně musíme dojíždět,“ doplňuje otec talentů s tím, že vyráží ve dvě odpoledne po práci a škole, a že výjimkou nejsou ani kilometry na běžkách s čelovkou na hlavě.

K tréninku tak ale přibývá nepříjemné cestování, které pak krátí čas na regeneraci. „Franta je navíc poslední rok v kategorii, která střílí vzduchovkou a pak už přechází na malorážku. Navíc světový trend je i přes léto trénovat na kolečkových lyžích, na které tu dráhu nemáme. Takže bude muset chtě nechtě přestoupit do Jablonce do Centra talentované mládeže,“ popisuje plány do budoucna otec Michal. O talentu nemůže být pochyb. František Jelínek totiž i přes zmiňované hendikepy nížinatého okolí Boleslavi prohání své vrstevníky i v zimní variantě biatlonu, neboť i na lyžích už vybojoval český mistrovský titul. Co víc, dokázal jej v předminulé sezoně vyhrát i v čistém závodě v běhu na lyžích.

Jak daleko je pro kluky Jelínkovi světový pohár? „Tak ten je ještě hodně daleko,“ směje se při poslední otázce Michal Jelínek.