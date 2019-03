Radost z toho jak krásně vypadala v sobotu Štěpánka neskrýval rozhodčí AC Mladá Boleslav, který svoji funkci plnil také na závodech Karel Hoferek.

„Je krásně připravená trať, město dalo Štěpánku do kupy. Kvůli kácení to tady ještě před týdnem vypadalo strašně. Připravili to dobře,“ uvedl Hoferek,

Na akci bylo podle jeho slov asi 25 rozhodčích. Šlo o velkou spoustu závodníků a tak rozhodčí museli pohlídat, aby někdo nepodváděl a třeba si nezkrátil trasu. Ohlídat se také musí „doběh“ do cíle, aby bylo opravdu správně stanoveno pořadí.

Jedním z velkých borců na závodech byl třeba Michan Hanyk. Ten zvítězil v přespolním běhu (3 kilometry) nad svým velmi dobrým kamarádem Jakubem Kolínem. Přestože proti sobě na trati stojí jako soupeři, jejich přátelství to neškodí.

„Běželo se mi pěkně, byla skvělá atmosféra, fanoušci byli také skvělí a nepletli se do dráhy. Bylo to rozběhnuté pomalu, běžel jsem hlavně na finiš a hezky jsem si zazávodil hlavně s Kubou Kolínem,“ uvedl Hanyk. Podle mladého sportovce se přátelství na trati zapomíná. A tak chlapcům nedělá problém jeden druhého včas předběhnout.

O nacházejícím víkendu bude ve Štěpánce další závod, půjde o mistrovství žáků a dorostenců. Kde se Hanyk znovu objeví. „Na příští týden se popravdě příliš netěším, ale beru to jako výzvu, budu to brát jako každý jiný závod a poběžím naplno,“ dodal Hanyk.

V dámském závodě na dva kilometry se objevily běžkyně z AC Mladá Boleslav Veronika s Miroslavou, které na závodech poprvé okusily tak dlouhou trať. „Běžely jsme dva kilometry, což normálně neběhám, dneska to byla moje premiéra. Dva kilometry ale nejsou pro mě,“ zhodnotila Veronika.

Závody se také naštěstí obešly bez větších zranění a zdravotních patálií. „Zranění máme minimálně, byly jenom drobné odřeniny, kolínka, lokty. Jena slečna zkolabovala protože málo pila při závodě,“ zhodnotila zdravotnice Michaela Soukenická.