Po základní skupině, kde porazili portugalský ACD Che Lagoense 4:1 a prohráli s obhájci titulu ruským Primorye Vladivostok 1:4, vyzvali ve čtvrtfinálovém souboji španělský celek Recreativo les La Orden.

Benátky ve čtvrtfinále bez Isabelly Nielsen (rodinné důvody) nestačily na nasazený španělský tým Recreativo les La Orden a prohrály 0:3. Utkání začalo prohrou páru Smilowski - Zuzáková s dvojicí Abián-Ojeda 16:21, 17:21, poté Elizaveta Tarasova nestačila v pádesátiminutové bitvě na portugalskou reprezentantku Telmu Santos 18:21, 21:18, 14:21 a třetí bod pro španěly přidal padesátý třetí hráč světa Pablo Abián výhrou nad Cristianem Savinem 21:18, 21:15. Benátečtí hráči tak z Lucemburska odjíždějí stejně jako vloni s pátým místem.

"Věděli jsme, že to bude těžké utkání, jelikož španělský tým je pravidelný účastník Mistrovství Evropy a již má i medaili. Španělé opírající se o Pabla Abiána byly favoritem utkání , v rozhodujících momentech klidnější, důraznější a asi rozhodla ta jejich zkušenost. Stejně tak pořadí zápasů si myslím, že více nahrávalo soupeři. My jsme neodehrály vůbec špatné zápasy, ba naopak. Jak mix, tak obě dvouhry měly kvalitu a hráči si sáhli až na dno svých sil a bojovali o každý míč, čehož si moc vážím. Škoda, že se nám některé dobře rozehrané sety nepovedlo dotáhnout do vítězného konce. V případě zisku jednoho bodu z prvních tří zápasů si troufnu říci, že by to bylo ještě hodně zajímavé," řekl po utkání prezident a trenér Petr Martinec.

Benátecké družstvo tak obsadilo na Mistrovství Evropy klubů v lucemburském Junglinsteru 5. místo. Za posledních pět let je to již čtvrtá účast benáteckého klubu ve čtvrtfinále. Celkově benátecký tým z dvanácti účastí šestkrát prošel mezi osm nejlepších týmů Evropy.

"Nejdříve musím říci, že jsem rád, že jsme mohli na šampionátu startovat, a že se celá akce podařila finančně a personálně zajistit což nebylo vůbec snadné. Rád bych poděkoval všem našim partnerům a především městu Benátky nad Jizerou za dotaci, která nám umožnila se turnaje zúčastnit. Taktéž je potřeba poděkovat všem hráčům za předvedené výkony," hlásil prezident Martinec.

A pokračoval: "Pro náš klub je čest startovat na nejprestižnější klubové akci starého kontinentu. Škoda jen, že Badminton Europe za posledních několik let neudělala takřka nic k zatraktivnění této soutěže, tak aby se jí účastnilo více týmů což je rozhodně škoda pro celý evropský badminton. Pamatuji roky, kdy se šampionátu účastnilo 25 týmů a mistři ze zemí jako Dánsko či Německo, prostě šlo o prestižní záležitost ve smyslu fotbalové Champions League. Poslední roky jde spíše o setkávání "starých známých" a boj o první místo mezi týmy z Francie a Ruska. Letos si myslím, že to byl vrchol všeho, když nastoupila kompletní ruská reprezentace, která v únoru získala třetí místo na Mistrovství Evropy týmů. Na turnaji startovalo dvanáct klubů silnějších, či slabších a jedna národní reprezentace."

"Za posledních pět let jsme se čtyřikrát umístili ve čtvrtfinále což určitě svědčí o síle našeho týmu. Na druhou stranu skoro všechny týmy, které postoupily do semifinále mají již značně kvalitní kádr na všech postech a mnoho zkušeností s boji na Mistrovství Evropy. Letos snad jen nasazený BC Milano nebyl tak silný jako minulá léta a využil toho norský celek, který měl štěstí na los. Přesto si myslím, že je v silách našeho klubu v brzké době prolomit prokletí čtvrtfinále a postoupit do semifinále, případně dále. Je třeba i nadále tvrdě trénovat, máme mladý tým což může být devíza do budoucna," konstatoval Petr Martinec, prezident BK Deltacar.