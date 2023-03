V rozhodujícím zápase předkola play off volejbalové extraligy Benátečtí na zlínské palubovce vedli. Favorizovaní domácí však od druhého setu zpřesnili hru, dařilo se zejména smečařům Čeketovi s Kozákem či univerzálu Římalovi, Fatra otočila stav a po výhře 3:1 se v play off může těšit na libereckou Duklu. Pro benátecké hráče touto porážkou skončila sezona.

Volejbalisté Benátek mají po sezoně. | Foto: Ondřej Jícha

Přitom nástup měli hosté snový, i když do Zlína přijeli v okleštěné sestavě bez zdravotně indisponovaného smečaře Korandy. Po vyrovnaném úvodu benátečtí hráči odskočili svému soupeři při Křesťanově podání a za stavu 13:15 si zlínský trenér Obdržálek vybral svůj první oddechový čas.

Ani ten benáteckým hráčům nesebral vítr z plachet, pátý bod v řadě dovršil Děrgunov a středočeský tým si v tu chvíli vypracoval, jak se později ukázalo, rozhodující náskok. V koncovce první sady sice domácí snížili na 22:24, Římalovo pokažené podání ale první set ukončilo. „Byli jsme favoritem tohoto střetnutí, začali jsme ale nervózně,“ všiml si domácí trenér Přemysl Obdržálek.

Své svěřence nabádal, aby se zejména zklidnili. Jeho slova padla na úrodnou půdu, což bylo vidět hned od začátku druhého setu. Prapor zvedl zejména nejmladší člen základní sestavy domácího týmu – jedenadvacetiletý smečař Čeketa.

I díky jeho zlepšenému výkonu si domácí vytvářeli náskok, který nezastavil ani hostující trenér Dittrich svými dvěma oddechovými časy. Za zmínku též stojí čtyři esa zlínského univerzála Římala. Manko benáteckého týmu postupně narůstalo, druhý set nakonec uzavřel střídající Toman, jenž pečetil na 25:18.

V úvodu třetího setu se hosté dostali do mírného náskoku, na němž měl lví podíl tradičně dobře hrající kapitán Křesťan. Při Truongově podání ale nejenže Fatra vyrovnala, brzy se dostala do vedení 14:12 a donutila hostujícího trenéra, aby si vybral oddechový čas. Závěr tohoto setu patřil domácím, hosté chybovali na útoku, a tak ani koncovka této sady nebyla nikterak dramatická.

Benátečtí nechtěli prodat svoji kůži lacino a pod dojmem, že se může jednat o poslední set této sezóny, zpřesnili hru a dostali se do vedení 10:8. Rozjetý Zlín ale nemínil nechat si utkání utéct mezi prsty a nejenže po oddechovém čase svého trenéra Obdržálka vyrovnal, ale velice brzy se dostal do rozhodujícího vedení.

To nezkomplikovala ani šňůra tří bodů v řadě při Hudákově podání. Závěr patřil Fatře, která v euforii mohla oslavit postup do play off volejbalové extraligy, v němž zavítá o kousek dále severněji, než nyní do Benátek nad Jizerou. Jejím soupeřem bude druhý tým základní části – liberecká Dukla. „Náš cíl bylo předkolo, nyní zkusíme Liberec potrápit. Víme ale, že to bude těžší,“ uvedl po zápase domácí trenér Obdržálek.

Kde hledat příčiny prohry, věděl bezprostředně po utkání i benátecký trenér Aleš Dittrich. „Přestali jsme přihrávat a bránit, to bylo zásadní. V servisu jsme byli schopni držet se soupeřem krok, což je důležité,“ uvedl. Pro jeho tým tímto zápasem skončila sezona. Jakožto nováček se za své výkony rozhodně stydět nemusí. „Naše sezona byla jako na houpačce. S výsledkem jsme ale spokojení,“ doplnil závěrem.

VSC Fatra Zlín – VK Benátky n. J. 3:1 (-22, 18, 19, 20)

Benátky: Hudák, McAinsh, Křesťan, Děrgunov, Pokopec, Durski, libero Kotek. Střídal: Fikar.

Zlín: Kozák, Čechmánek, Truong, Římal, Pražák, Čeketa, libero Viceník. Střídali: Adamec, Toman.

ONDŘEJ NEJEDLO