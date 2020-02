Praha – Volejbalisté Benátek udělali první krok ve vyřazovacích bojích prvoligové soutěže.

Volejbalisté Benátek postoupili do semifinále I. ligy | Foto: VK Benátky nad Jizerou

Tým, který se pokouší o návrat do extraligy, zvládl na jedničku vstup do play-off druhé české nejvyšší ligy. Druhé místo po základní části (pět bodů za vítěznými Bučovicemi) přisoudilo do čtvrtfinále Benátkám za soupeře ČZU Praha. Benátečané zvládli v sérii hrané na tři vítězná utkání dva domácí zápasy v poměru 3:1 a 3:2 a v pátek jeli do Prahy s mečbolem. Hned první dokázali po výhře 3:0 (-23, -20, -21) přetavit v postup mezi nejlepší čtveřici. V semifinále (startuje 21. února) vyzvou béčko pražských Lvů.