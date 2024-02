Veledůležitý duel zvládli. Volejbalisté Benátek uhájili v přímé bitvě s dotírající Ostravou průběžnou desátou příčku v extraligové tabulce. Dvě kola před koncem základní části tak mají ve vlastních rukou účast v předkole play-off a naopak odskočili barážové hrozbě.

Volejbalisté Benátek si spravili chuť po porážce v Praze | Foto: VK Lvi Praha

Podle kapitána Benátek Filipa Křesťana byl zápas těžký nejen fyzicky kvůli vloženému čtvrtečnímu kolu, alei psychicky.

„Dnes jsem pyšný na celý tým, že utkání zvládl, protože ty stresující chvíle tam byly. Řekli jsme si v šatně, že je to v nás a musíme dokázat lidem, že tam, kde jsme v tabulce, nepatříme,“ řekl po výhře bez ztráty setu (21, 23, 21) lídr Benátek, který si myslí své o čtvrteční výhře konkurenčního Ústí nad Beskydy. „Zda to bylo zaslouženě nebo nebylo, zda se domluvili. To už je v podstatě jedno. My víme, že musíme hrát a že to máme ve svých rukách,“ uvedl.

Benátky se přiblížily play-off, chebské drama rozhodly nájezdy

„Určitě je vítězství pro nás povzbuzující. Hráli jsme koncentrovaně všechny tři sety. Myslím si, že soupeř slušně podával a my jsme měli problém s příjmem, ale nakonec jsme se s tím dokázali vyrovnat, což bylo dobře,“ přidal svůj pohled na utkání trenér Benátek Aleš Dittrich.

Ve zbylém programu základní části se jeho tým představí ve Zlíně, který je o čtyři body zpět poslední, a doma proti Odolena Vodě. Ta už najisto míří do předkola a může být jedním z potenciálních soupeřů.