Nejlepší utkání dosavadního průběhu sezony odehráli před třemi stovkami domácích diváků volejbalisté Benátek. Proti Jihostroji České Budějovice neztratili ani set a připsali si na konto druhou tříbodovou výhru v ročníku.

Volejbalisté Benátek po třísetové výhře nad Českými Budějovicemi | Foto: VK Benátky/Martina Suváková

„Ohromně těžký zápas, ač to vypadalo jednoduše. My jsme takový zápas potřebovali, protože týmy okolo nás trhly body s těžkými soupeři, a to se nám dnes podařilo poprvé. Jsem pyšný na tým, šlapal neskutečně," neskrýval nadšení kapitán Středočechů Filip Křesťan po skalpu svého bývalého klubu.

Domácí v sestavě i s druhým ex-budějovickým hráčem Šulistou vedli po dvou setech 2:0. Zatímco v prvním ještě Jihočeši zahájili stíhací jízdu, ze stavu 19:23 se dotáhli na 24:24, koncovku ztratili a ve druhém setu to byla z pohledu úřadujících vicemistrů přehlídka nevyužitých příležitostí.

Jihostroj potvrdil, že se v aktuální sezoně v halách soupeřů cítí jako ve vyhnanství. Hráči mizerně přihrávají, nahrávač Carísio už tak těžké situace zbytečně komplikuje. Domácí vycítili šanci získat body nad favoritem. Jihočeši podali jeden z nejslabších výkonů v celé sezoně.

Také ve třetím setu Benátky k nadšení diváků vedly 10:7. Křesťan příznivcům Jihostroje připomínal, že pokud mu vydrží síly a trefí naplno balon, je to rána jako hrom. Ránu má v pravačce také českobudějovický Gonzalez, ale chybí přesnost a stabilita výkonů. Právě po jeho chybě se domácí zase ke koncovce přiblížili jako první (20:16).

„Dokázali jsme to i v horších chvílích se nepoložit. To už se objevovalo i posledně na Kladně, ale tam to body nepřineslo. Doufám, že takto to bude pokračovat, abychom pro nás důležité zápasy s družstvy okolo nás v tabulce hráli takto s uvolněnou hlavou,“ přeje si Křesťan.

Zástupce kapitána Jihostroje Matěj Emmer mluvil o asi nejhorší kolektivní výkonu jeho mužstva v sezoně. „Neodehráli jsme, co jsme si řekli, jak na útoku, tak na servisu. Vše se nám sesypalo, domácí nás tlačili a vyšlo jim to.“

Asistent hostujícího trenéra Petr Kohout viděl za překvapivým výsledkem vstup jeho týmu do zápasu. „Pro nás nečekaná prohra, ale zasloužené vítězství Benátek. Takto nemůžeme začínat zápasy, takovýmto vlažným stylem. Benátky se chytly a tu šanci vzaly za „pačesy“ od začátku zápasu. Dělaly méně nevynucených chyb.“

Benátky n. J. – Jihostroj Č. Budějovice 3:0 (26, 16, 22)

Benátky: Sörra 2, Pokopec 9, Švandrlík 2, Křesťan 15, Šulista 11, Patočka 5, libero Kotek.