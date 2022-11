Podle Křesťana si hosté prohráli zápas ve třetím setu, kdy vedli ještě 20:17, domácí ale i zásluhou tří es zvládli otočku. „Pro nás se ten zápas rozhodnul daleko jinde, v celém týdnu a myslím, že bychom se měli zamyslet nad určitými věcmi,“ zlobil se bez bližšího upřesnění Křesťan, který v utkání zaznamenal nejvíce bodů ze všech - 28.

Trenér Aleš Dittrich označil výkon za „zřejmě nejhorší“, zároveň ale zkritizoval také rozhodčí, kteří podle něj zápas svými výroky ovlivnili. „Bylo to pískáno tendenčně. Já to vidím úplně jasně, ať si to každý pustí na videu. Je to prostě špatně odpískáno, a jestli tohle bude bez postihu, tak tomu nerozumím.“

Domácí po nejdelším setu v aktuální soutěži slavili. „Konečně, konečně, konečně se nám podařilo vyhrát na domácí palubovce za tři body, ale musím říct, že koncovka čtvrtého setu…., štěstí bylo zkrátka na naší straně. Popravdě ani nevím, co ten zápas rozhodlo. Bylo spoustu chyb na obou stranách, ale naštěstí se to přiklonilo na naši stranu a je to doma,“ uvedl po utkání kapitán vítězů Jakub Motyčka.

„Z obou stran nervózní zápas s velkým množstvím chyb. Připomínalo mi to ženský volejbal, kdy v některých fázích šest bodů za sebou nebyl problém. Ve chvíli, kdy jsme vedli, tak jsme hráli docela dobře, ale sériemi nevynucených chyb jsme sami sebe dostávali pod tlak. V některých momentech nám svými chybami pomohl soupeř, ale za tu nezdolnou vůli po vítězství jsme si konečně tři domácí body zasloužili,“ dodal trenér Beskyd Michal Provazník.

Black Volley Beskydy – VK Benátky 3:1 (22, -18, 22, 40)

Nejvíce bodů: Perry 21, Koloušek 14, Goncalves 13 - Křesťan 28, Pokopec 19, Hudák 10. Esa: 8:6. Bloky: 5:14. Chyby: 26:38. Rozhodčí: Kavala, Možnár. Diváci: 230.

Benátky: McAinsh, Durski, Pokopec, Hudák, Křesťan, Koranda, libero Kotek (Dergunov, Kratochvíl).