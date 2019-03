Sobotní očekávaná výhra „vojáků“ 3:1 (15, -20, 18, 19) nad jistým účastníkem baráže na umístění obou celků už nic nezměnila.

„Chtěli jsme si užít poslední zápas základní části a myslím si, že jsme to zvládli se ctí. Zkusili jsme, co bylo v našich silách. Bohužel na domácí to nestačilo,“ řekl kapitán Benátek Michal Sukuba.

Jeho tým nyní vyhlíží soupeře, před kterým bude hájit svou příslušnost k elitě.

Ve druhé nejvyšší soutěži zatím o vítězi jasno není. Potřetí za sebou se o prvenství poperou volejbalisté Black Volley Beskydy a jejich finálovým soupeřem tentokrát bude béčko extraligového Volejbalu Brno. Jasno bude nejdříve na konci příštího týdne.

Ať tak či tak, nečeká celek od Jizery nic lehkého. Frýdecko-místecký tým vedený zkušenou trenérskou dvojicí Tomáš – Kubala má s baráží zkušenosti už z loňska, kdy v pětizápasové sérii nejtěsnějším rozdílem nestačil na Odolena Vodu.

Brněnská rezerva se značně posílila ještě před koncem základní části první ligy. Z extraligového áčka se k týmu připojili zkušení Hrazdira s Boulou, kvalitu mužstva navýšil ještě příchod Staňka. Není totiž veřejným tajemstvím, že rezerva Volejbalu Brno si chce vybojovat postup do extraligy a následně pak svou licenci Beskydům odprodat.

Liberec – Benátky 3:1

Sety: 15, -20, 18, 19, nejlepší hráči: Šulista 19, Indra 12, Holubec, Leikep, Grut po 10 – Rybníček 16, Nesvačil 15, Gryuk, Teubner po 7, hráno 86 minut, diváci: 762.

Další zápasy 22. kola: Praha – Ostrava 3:2 (-24, 17, 17, -25, 12), Příbram – České Budějovice 0:3 (-20, -14, -23), Ústí nad Labem – Odolena Voda 0:3 (-22, -21, -16), Brno – Zlín 3:2 (-22, 21, -25, 19, 10), předehráno: Karlovarsko – Kladno 3:2 (-21, 20, -22, 18, 9).

Konečná tabulka

1. Č. Budějovice 22 18 4 56:24 51

2. Liberec 22 15 7 57:27 50

3. Kladno 22 15 7 54:31 45

4. Ostrava 22 13 9 49:32 43

5. Karlovarsko 22 15 7 51:32 42

6. Brno 22 11 11 45:42 35

7. Příbram 22 12 10 41:45 30

8. Odolena Voda 22 10 12 40:48 27

9. Praha 22 9 13 37:51 26

10. Ústí n. L. 22 7 15 30:48 23

11. Zlín 22 5 17 27:58 16

12. Benátky n. J. 22 2 20 14:63 8

Přímý postup do čtvrtfinále play-off si zajistily týmy na 1. až 6. místě. O zbývající dvě místa se v předkole (na 2 vítězství) utkají Příbram – Ústí n. L. a Odolena Voda – Lvi Praha. Benátky čeká baráž o udržení s vítězem I. ligy.