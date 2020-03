Badminton je dalším sportem, který odpískal definitivně letošní sezonu. Konkrétně tedy co se týká extraligy smíšených družstev.

Na rozdíl třeba od Českého svazu ledního hokeje nebo Českého florbalu se ale Český badmintonový svaz rozhodl vyhlásit mistra pro tuto sezonu.

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky vydal Český badmintonový svaz oznámení ohledně svých soutěží. Na základě toho oznámení se ukončuje Extraliga smíšených družstev s tím, že se nebude hrát play-off a jako platné výsledky sezóny 2019/2020 jsou výsledky po základní části soutěže. Toto rozhodnutí pro benátecké klub znamená jediné – a sice obhajobu mistrovského titulu a zisk v již osmého titulu mistra České republiky v sedmačtyřicetileté historii klubu.

SMÍŠENÉ POCITY

„Za zisk titulu jsme rádi, byl to cíl, který jsme si před sezónou dávali. Všechny hráče jsem informoval a pocity všech byly hodně smíšené. Na jedné straně jsme dosáhli cíle, který jsme si dávali, na straně druhé nám chybí atmosféra play-off, pocit z vítězství na kurtu a oslavy s fanoušky,“ komentuje zisk titulu prezident benáteckého klubu Petr Martinec.

A pokračuje: „To je to proč se sport dělá, bohužel okolnosti dnešních dní ovlivnily život na celém světě a my to musíme respektovat. Měli jsme skvělou sezóny, když jsme všech sedm utkání základní části vyhráli s celkovým skóre 48:8. Hned v prvním kole v asi nejhezčím utkání sezóny jsme porazili Meteor Praha Radotín na jeho palubovce, což se v současném světle jeví jako zásadní moment celé letošní soutěže.“

„Rád bych ještě jednou poděkoval všem našim hráčům za celou sezónu, našim fanouškům za jejich přízeň a podporu a v neposlední řadě našim partnerům za přízeň „ konstatuje Petr Martinec, prezident BK 1973 Deltacar Benátky nad Jizerou.