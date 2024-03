Po dvou setech se schylovalo k prodloužení série, to se ale nakonec nekoná. Volejbalisté Aera Odolena Voda po velkém obratu v odvetě předkola v Benátkách oslavili postup mezi posledních osm extraligových celků. Ve čtvrtfinále vyzvou dalšího středočeského rivala – Kladno.

Volejbalisté Aera Odolena Voda v prvním utkání předkola porazili Benátky 3:1 | Foto: Miroslav Zigo

Domácí celek vyhrál úvodní dva sety, jenže zbylé tři patřily vždy nejtěsnějším rozdílem soupeři. Po dvě a půl hodiny trvajícím boji tak zavládla radost v táboře hostů.

„První dva sety jsme hráli moc zle, ale musím kluky pochválit, že zvedli hlavy. I když jsme nehráli dobře, tak jsme dokázali ten zápas uhrát,“ oddechl si trenér Aera Marcin Kryś.

Kapitán hostů Matyáš Démar ocenil výkon domácích. „První dva sety Benátky hrály výborně. Neudělaly chybu, výborně na servisu, my jsme se hledali. Benátky nás zaskočily, a proto jsme hráli špatně. Potom jsme na sebe zařvali, naštvali se a hráli jsme s emocemi. Šli jsme do toho hlava nehlava a tři koncovky – možná štěstí, možná ta odvaha, o které jsme si řekli, a jsme tam.“

Podle smečaře Benátek Patrika Pokopce se ráz utkání změnil po druhém setu. „První dva sety jsme velmi dobře soupeře tlačili a na útoku jsme byli relativně dost úspěšní. Pak jsme si začali trošku hůř přihrávat. Trochu nás i přečetli v tom směru, že proti nám měli dvojbloky a tím jsme to měli těžší. Ale je to škoda, že jsme to nezvládli. Měli jsme tři sety na to, uhrát ten jeden set,“ líčil Patrik Pokopec.

„Byli jsme první dva sety lepším týmem. Potom jsme prohráli tři koncovky, vždy o dva body. Škoda. Myslím si, že jsme si dnes zasloužili,“ litoval trenér Benátek Aleš Dittrich.

Čtvrtfinále Odolka zahájí ve čtvrtek v Kladně, doma nastoupí v neděli 17. března od 15.30 hodin.

VK Benátky nad Jizerou – Aero Odolena Voda 2:3: (21, 18, -24, -24, -13)

Benátky: Patočka, Sörra, Pokopec, Švandrlík, Křesťan, Šulista, libero Kotek. Střídali: Dergunov, Koranda.

O. Voda: Svoboda, Osoria, Kern, Chevalier, Carabali, Démar, libera Ježek, Hadrava. Střídali: Hladík, Šulc, Jachnicki, Srb.