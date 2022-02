Jediná zástupkyně českého rychlobruslení na krátké dráze v Pekingu byla ve své rozjížďce čtvrtá a díky času se dostala mezi 22 nejlepších. Stejného výsledku dosáhla i ve druhém ze tří semifinále, jež ovládla Nizozemka Suzanne Schultingová, zlatá na kilometru i ve štafetě a stříbrná na pětistovce.

„Vůbec jsem takový výsledek neočekávala, je to pro mě obrovský úspěch,“ hlásila hned po závodě česká reprezentantka. A pokračovala: „Už semifinále bylo úspěchem a B finále bylo za odměnu. Prozradila i něco z taktické kuchyně: „První rozjížďku jsem jela, tak jak jsme si řekli. Že budu vyčkávat a pak zabojuji o co nejlepší umístění. Čtvrté místo byl můj cíl a díky rychlé rozjížďce to stačilo na postup do semifinále. Semifinále jsem si šla už užít, ale měla jsem i štěstí, takže z toho byl ještě postup do B finále.“ To se jelo podle jejich slov hodně takticky: „V závěru do toho holky dupaly a tam už jsem rychlostně nestíhala,“ dodala benátecká závodnice.

Před čtyřmi lety v Pchjongčchangu Hrůzová závodila pod dívčím jménem Sejpalová a na nejdelší trati obsadila 24. místo. Stejně skončila před pár dny i na pětistovce, které se normálně nevěnuje.

Čtyřiadvacetileté Hrůzové se v Asii daří, před šesti lety si díky šestému místu na 1500 metrů na mistrovství světa v Soulu připsala největší úspěch kariéry. Českým maximem pod pěti kruhy zůstala šestá příčka také benátecké Kateřiny Novotné na pětistovce z OH 2006 v Turíně.

Ženy - 1500 m: 1. Čche Min-čong (Korea) 2:08,44, 2. Fontanaová (It.) 2:08,60, 3. Schultingová (Niz.) 2:08,69, 4. Chan Jü-tchung (Čína) 2:09,14, 5. I Ju-pin (Korea) 2:09,20, 6. Velzeboerová (Niz.) 2:09,27, 7. Desmetová (Belg.) 2:09,37, 8. Kikučiová (Jap.), 9. Santosová (USA), 10. Boutinová (Kan.), …14. Hrůzová (ČR).

