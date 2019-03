Deltacar nastoupil v sestavě: Emil Holst, Lukáš Zevl, Cristian Savin, Kristoffer Knudsen, Pawel Smilowski, Denisa Šikalová a Kateřina Zuzáková. Hostující tým přijel pouze s jedinou ženou tudíž byl nucen skrečovat čtyřhru žen. Ostatní zápasy byly jednoznačnou záležitostí benáteckého týmu, který hodně promíchal sestavu přesto v pohodovém tempu soupeře deklasoval 8:0.

Vítězství Benátek nad Jizerou znamená první místo v tabulce po základní části bez ztráty bodu a přímý postup do semifinále play-off společně s FSpS MU Brno. Semifinále a finále vyřazovací části extraligy se bude hrát 13. dubna v Praze Vinoři. Soupeř Benátek nad Jizerou vzejde ze čtvrtfinálových utkání, která jsou na programu měsíc předtím, a ve kterých se utkají Meteor Praha Radotín se Sokolem Klimkovice a Brno Slatina s Českým Krumlovem.

„S výhrou 8:0 jsme spokojeni. Nebyli jsme v plné sestavě a trochu jsme zamíchali se sestavou, přesto se nám podařilo Plzeň porazit 8:0 čehož si moc vážím a vypovídá o síle týmu.Všechny zápasy se hrály v pohodovém tempu a bez větších problémů jsme je vyhráli. Jsem moc rád, že všichni hráči i v utkání, které bylo jednoznačnou záležitostí udrželi koncentraci na zápas, což není vždy zcela jednoduché,“ hlásí šéf a trenér benáteckého klubu Petr Martinec.

A pokračuje: „Nyní je třeba se řádně připravit na dubnové semifinále Play-off. Uvidíme koho nám určí čtvrtfinálové bitvy, ale osobně si myslím, že všechny čtyři týmy, které postoupí do semifinále jsou silné. Rád bych poděkoval všem našim fanouškům za podporu a věřím, že i v dubnu nás přijedou do Vinoře povzbudit.“

Toho samozřejmě těší i stoprocentní bilance v základní části nejvyšší české týmové soutěže: „Vítězství v základní části a přímý postup do semifinále Play-off je prvním cílem, který jsme si dávali a který se podařilo splnit. Jsem rád, že jsme dokázali všechny zápasy vyhrát a kvalifikovat se přímo do semifinále Play-off, což svědčí o síole týmu. Atmosféra v týmu je hodně pozitivní a já věřím, že nám to vydrží až do konce.“

Sám však dobře ví, že play-off je úplně jiná soutěž: „V play-off se však bude hrát od nuly jak se říká a já myslím, že letošní extraligový ročník je natolik vyrovnaný mezi první šestkou, že všechny čtyři týmy, které budou hrát semifinále mají hodně silné kádry. Jsem rád, že nebudeme hrát čtvrtfinále jelikož hodně našich hráčů má dosti nabitý program a každý volný víkend na odpočinek je fajn. Věřím, že všichni naši hráči budou zdraví a na semifinále play-off řádně připraveni.“ A koho by si přáli obhájci bronzu z loňské sezony do semifinále? „Nevím, myslím, že je úplně jedno kdo vzejde z čtvrtfinálových soubojů jako náš soupeř, jestliže chceme jít za naším cílem je třeba dvakrát zvítězit a to je náš cíl,“ dodává.