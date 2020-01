V Namuru se ještě před Štědrým dnem jel těžký závod Světového poháru a na start se postavili tři mladoboleslavští junioři – David Šulc, Matěj Stránský a Tomáš Doležal. Z těžké startovní pozice ve čtvrté a šesté řadě odstartovali David s Matějem kolem dvacáté pozice, Tomáš vyrážel dokonce až ze 45. příčky. Od třetího kola se David Šulc začal prokousávat dopředu a cílem projel na skvělém 13. místě. Matěj Stránský dojel na 22. pozici a Tomáš Doležal, který si „užil“ dva defekty, dojel na 57. místě.

„David předvedl skvělý výkon i výsledek. Matěj jako prvoročák v této kategorii zajel výsledek, který se hodně v této kategorii počítá. A konečně Tomáš, ten jel na zkušenou, dvakrát píchnul, takže i jeho umístění je v podstatě fajnové,“ uvedl hlavní trenér mladoboleslavského Ivar CS Author Teamu Václav Ježek.

Na druhý svátek vánoční se pak na start závodu v Zolderu postavila dokonce šestice boleslavských závodníků. Ke zmíněné trojici juniorů se přidaly Tereza Vaníčková a Kristýna Zemanová, mezi muži do 23 let bojoval Tomáš Ježek.

Nejlépe se dařilo Matěji Stránskému, který dojel devatenáctý. „Výsledek v první dvacítce je hodně prestižní umístění. Ke všemu Matěj jezdil dlouho kolem patnáctého místa, ale ve sjezdu v posledním kole měl kolizi se soupeřem, narazil do stromu, a už bez velkého vypětí a bez spurtu dojel do cíle. Následně putoval do nemocnice, kde mu tamní doktoři sdělili, že má zlomenou klíční kost. Na dalším vyšetření doma se tento verdikt naštěstí nepotvrdil,“ popsal dramatické okamžiky trenér Ježek.

V první dvacítce jezdil tři okruhy i David Šulc, atakoval dokonce první patnáctku, v závěru mu ale došly síly a dojel na 29. příčce. Spokojenost panuje i s 39. místem Tomáše Doležala.

Mezi ženami, ač věkem patřící do kategorie do 23 let, obsadila Tereza Vaníčková 57. místo. „Tohle umístění značí spokojenost,“ utrousil trenér Ježek.

Věkem juniorka Kristýna Zemanová svůj „ženský“ závod nedokončila. „V depu měla kolizi s cizím mechanikem, který ji vběhl do cesty a po srážce s ním Kristýna závod nedokončila,“ doplnil trenér Ježek. Jeho syn Tomáš dojel do cíle závodu kategorie do 23 let na 45. místě.