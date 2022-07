Svou dominanci potvrdil i v posledním zápase, kterým byl souboj prvního s druhým celkem po základní části. V takzvaném Bronze Bowlu vyzvali Bělští na své hřišti Zlín Golems. A po výhře 28:6 mohli oslavit před vyprodanou místní tribunou titul.

Další novinky z Benátek, o druhou ligu zabojuje hned čtrnáct hráčů na zkoušku

Bělá Raiders – Golems Zlín 28:6 (14:6)

Domácí i v šestém zápase sezony od začátku diktovali jeho tempo. A své touchdowny spravedlivě dávkovali do všech čtyř čtvrtin. V té první se po zemi prosadil Pavel Mráz, ve druhé pak Pavel Prokop. V ní se ale stalo něco, na co nejsou Raideři z této sezony zvyklý. Po chybě v útoku se míče zmocnil zlínský Jaroslav Filák, pro nějž pak nebylo problémem proběhnout přes polovinu hřiště a skórovat. Byly to vůbec první body, které obrana Bělé v letošní sezoně inkasovala. „Samozřejmě jsme takovou situaci nezažili za celou sezonu. Dostali jsme touchdown a to zahýbalo s naším sebevědomím. Ale možná jsme to i trošku potřebovali, abychom zjistili, že nejsme dokonalí,“ komentoval v podstatě jedinou mírnou komplikaci v cestě za titulem quarterback domácích Pavel Mráz.

Další komplikace už jeho tým ve finálovém zápase nedopustil. Ve druhém poločase přidal dalších 14 bodů a ihned po utkání mohly vypuknout mohutné oslavy. „Hodnocení sezony je samozřejmě pozitivní. V Bělé je hodně početný kádr, před sezonou přišlo i několik hráčů z Liberce, kteří mají zkušenosti, pomáhal nám jeden kouč z Prahy, k tomu jsme připravili pevnou obranu. To všechno přineslo své ovoce,“ bilancoval hned po zápase bělský rozehrávač. A s úsměvem promluvil také o následných oslavách: „Uvidíme, co vydrží naše tělesné schránky.“

V hlavě pak už ale měl také sezonu následující, která bude pro Bělou poprvé v krátké klubové historii druholigová: „Druhá liga už bude proti třetí velký rozdíl. Každý soupeř bude jiný, každý zápas bude o dost tvrdší a rychlejší. Moc se na to ale těšíme, bude to pro nás velká výzva.“