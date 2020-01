Nymburk má skupinu zatím rozjetou nejlépe ve čtyřleté historii Ligy mistrů. Na podzim vyhrál sedm z devíti zápasů a drží druhou příčku za vedoucím Tenerife. Na pátý Bamberg má náskok tří výher a lepší vzájemné zápasy. Pokud tak uspěje s Rigou, musel by Bamberg všechny zbylé zápasy vyhrát a Nymburk vše prohrát, aby o postup mohl ještě přijít.

Navíc se v případě výhry nad Rigou dostane do situace, kdy o týden později bude moci jet na Kanárské ostrovy hrát s Tenerife o první místo v tabulce. „Pod nás už nikdo nekouká. Řešíme jen jak udržet alespoň druhé místo. S tím, jak je letos systém v play off nastavený, tak chceme udržet výhodu domácího prostředí. Na to se teď soustředíme,“ prohlásil Vojtěch Hruban. „Naše situace ve skupině je dobrá, ale jak nám už stokrát trenér říkal, může se lusknutím prstu změnit. Takže musíme se soustředit zápas od zápasu a proti Rize ukázat, že jsme schopni dotáhnout to do konce,“ dodal.

Riga je v tabulce zatím poslední, když vyhrála jen úvodní zápas s Mornar Barem a od té doby osmkrát v řadě prohrála. Nymburk na jejím hřišti na konci října zvítězili 91:72. Ovšem Rigu není radno podceňovat. Hned tři zápasy prohrála jen těsně a byla blízko i skalpu lídra tabulky Tenerife.

„Naše skupina je hodně vyrovnaná a každý může hrát vyrovnaně s každým. Jít do zápasu s tím, že hrajeme s posledním, by byla sebevražda. My u nich sice jasně vyhráli, ale oba týmy jsou od té doby někde jinde. Nebude to lehký zápas, i když jsme favorité. Samozřejmě však chceme pokračovat na vítězné vlně,“ řekl Vojtěch Hruban.

Riga je nejčastějším soupeřem Nymburka na mezinárodní úrovni, když půjde už o čtrnáctý vzájemný zápas. Nymburk dosud vyhrál šestkrát, Riga sedmkrát.

Jelikož hala v nymburském sportovním centru nesplňuje požadavky FIBA, musel český šampion žádat o výjimku, aby v ní mohl sehrát zápas Champions League. „Konečně. Je to naše domácí hala a po delší době můžeme hrát tady. Jsem rád, že jsme dostali výjimku. Věřím, že po delší době bude vyprodáno, že dorazí i lidi ze širšího okolí, kteří jinak ve všední den nemohou cestovat do Prahy,“ těší se Petr Benda.

Utkání začíná v úterý v 18:30. Autobus z vlakového nádraží v Nymburce odjíždí v 17:55. Partnerem zápasu je film Zlatý podraz, jehož režisér a herci dorazí do haly. Rozdávat se budou i upomínkové předměty. Snímek z basketbalového prostředí začal vznikat právě v Nymburce, kde herci měli první soustředění a drilovali základy basketbalu.

Z basketbalového utkání Ligy mistrů Nymburk - Mornar Bar (91:74):

Z basketbalového utkání Ligy mistrů Nymburk - Tenerife (68:78):

Z basketbalového utkání Ligy mistrů Nymburk - Bamberg (91:71):



Tomáš Laš