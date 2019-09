Češi rychle prohrávali 2:7, ovšem pak se stalo něco neočekávaného. Místo narůstání náskoku favorita přišla jejich šňůra 9:0, až si musel vzít trenér Popovich oddychový čas. Američané ale odpověděli stejnou mincí. I když první čtvrtinu vyhráli pouze o tři body.

„Chvilku nám trvalo, než jsme se dostali do tempa. Začátek vůbec nebyl z naší strany špatný. Velký kus práce odváděl Tomáš Satoranský. Ukazoval nám, že to může i proti Americe jít,“ vrací se k první pětiminutovce Jaromír Bohačík.

Ve druhé čtvrtině ale už na palubovce podle předpokladů dominovali. V obraně dál zavírali podkošový prostor a naopak zpřesnili střelbu. „Dostávali jsme hodně bodů po situacích jeden na jednoho. Nevadily nám jejich útočné systémy, ale to svou fyzičností tváří v tvář nás přehrávali nejvíc,“ všiml si český křídelník.

Vydařené začátky

Po změně stran přitvrdili v obraně také Češi. Za čtyři minuty dovolili hvězdám jediný koš, nicméně pod dvojciferné manko se nedostali. A ve druhé pětiminutovce třetího dějství se znovu rozjela americká mašina.

Podívejte se na trénink Američanů před zápasem s Českem:



„Nevím, jestli jsme v úvodech obou poločasů byli my tak dobří, nebo Američané tak špatní. Každopádně doufám, že nám tyto začátky vydrží i do dalších zápasů. Jsem velice rád, že nám zatím vychází, protože to považuji za jednu z nejdůležitějších pasáží utkání,“ říká Bohačík.

Do závěrečné části sice vlétl Vojtěch Hruban čtyřmi body, jenže „pruhy a hvězdy“ si žádné problémy nehodlaly přivodit. Trenér Ginzburg pod dojmem rozhodnutého utkání dal příležitost celé lavičce, a tak si v památném utkání zahráli všichni.

Nebylo to nejhorší

Česká republika sice padla s vysokým favoritem 67:88, nicméně za svůj výkon zaslouží hráči absolutorium. „Nedopadlo to tak hrozivě, jak někteří čekali. Předvedli jsme dobrou hru. I když jsme prohráli o tolik, tak to bylo asi s nejlepším týmem na světě. Takže to není úplně nejhorší,“ tvrdí Jaromír Bohačík, kterého dojali čeští fanoušci.

„Už při rozcvičování mi naskakovala husí kůže z množství našich příznivců.“

USA - ČR 88:67 (17:14, 43:29, 66:48)

Sestava a body ČR: Satoranský 17, Bohačík 13, Hruban 13, Balvín 7, Auda 4 - Peterka 5, Palyza 3, Schilb 3, Pumprla 2, Kříž, Šiřina, Vyoral.

Nejvíce bodů USA: Mitchell 16, Barnes 14, Walker 13.

Fauly: 17:15. Trestné hody: 6/4 - 14/7. Trojky: 10:8. Doskoky: 40:38.