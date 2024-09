V sobotu 28. září v 7 hodin ráno odstartuje v Řecku běžecký ultramaraton Spartathlon. Několik stovek běžců se vydá z Athén do Sparty, aby zdolalo trať dlouhou 246 kilometrů. Závodníci nemusí jen běžet, mohou jít, ale i odpočívat. Zásadní ale je, že do cíle musí dorazit nejpozději v neděli v 19 hodin, časový limit je totiž 36 hodin.

Během závodu musí vytrvalci zdolat řadu náročných úseků včetně stoupání na horu Parthenio, což je jeden z nejtěžších úseků. Vrchol se nachází ve výšce zhruba 1200 metrů nad mořem. Trasa zahrnuje různé terény od asfaltových silnic po horské stezky.

Na start by se měla postavit i patnáctka českých vytrvalců v čele s Radkem Brunnerem. V kategorii žen se kvalifikovaly a jsou přihlášeny Lenka Berrouche, Iva Římalová, Marcela Čadová, Kateřina Jirásková a také Barbora Chumlenová z Kláštera Hradiště nad Jizerou na Mladoboleslavsku, která do Řecka odlétla ve čtvrtek ráno.

Pětatřicetiletá Barbora Chumlenová potvrzuje, že na tenhle závod není snadné se dostat a pokoušela se o to už v minulosti. „Není snadné se na tenhle závod dostat. Každý rok ho může běžet 395 běžců z celého světa, kteří musí splnit přísný limit a tím se kvalifikují přímo. Pak je druhá varianta, a tou je losování, ale i tak musí běžec splnit přísný limit. Já jsem limit pro přímou účast pro loňský závod nezaběhla, ale podařilo se mi dosáhnout limitu pro losování. To se ale bohužel nepodařilo. Stejné to bylo i pro letošní ročník s tím rozdílem, že jsem měla štěstí a byla vylosována,“ vylíčila závodnice, která má v posledních letech za sebou řadu zajímavých výkonů. Ve čtyřiadvacetihodinovce uběhla 204 kilometrů a získala tak na mistrovství republiky stříbro. V běhu na 100 kilometrů ve svém maximu (8 hodin a 7 minut) ovládla mistrovství Německa a na domácím šampionátu přidala dva bronzy.

Jak náročná byla příprava na Spartathlon?

Přípravě na tenhle pro ultramaratonce královský závod jsem od května věnovala téměř všechen volný čas. I na dovolené v Itálii u moře jsem vstávala v šest ráno, abych si stihla odběhnout trénink. Poslední měsíce jsem běhala každý den od 15 do 40 kilometrů. Byly dny, kdy jsem z práce šla odběhnout jeden den 35 kilometrů, další den čtyřicet a další třicet a to vše v těch největších vedrech. Jednou jsem se na tréninku doslova upekla. Další dva dny jsem měla stavy jak po kocovině. Poslední měsíce jsem běhala pět set kilometrů za měsíc.

Kdo vás trénuje?

Už deset let běhám v atletickém oddílu AC Mladá Boleslav pod trenérem Vláďou Koudelkou, bývalým skvělým maratóncem, který ač nerad, tak mě trénuje na ultra. Věnovali jsem tomu hodně času. Některé tréninky vedle mě odjezdil na kole. Voláme si téměř každý den, tréninkové plány mi posílá na dva týdny dopředu a podle aktuální situace vše dolaďujeme. Tréninky běhám podle druhu. Rychlostní buď ve volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou na okruhu dlouhém 830 metrů. Dlouhé úseky kolem 40 kilometrů běhám také na Štěpánce a pak i na dvoukilometrovém okruhu v lesoparku Štěpánka v Mladé Boleslavi nebo po silnici kus od Mnichova Hradiště. Do Řecka jede trenér se mnou a věřím, že bude s mým výkonem nakonec spokojen.

Kolik jste letos naběhala kilometrů?

Od začátku letošního roku moc naběháno nemám, jelikož jsem byla od prosince do konce dubna nemocná. Mám k dnešku, tedy čtyři dny do závodu, jen 2828 kilometrů. Normálně bych měla tak o jeden tisíc kilometrů naběháno víc.

Jaké závody jste v závěru přípravy absolvovala?

V přípravě jsem letos kvůli nemoci žádný závod neabsolvovala. Ale to není důležité, mám jich za sebou i tak dost. Vloni jsem ale běžela mistrovství republiky na 24 hodin, kde jsem získala stříbrnou medaili za uběhnutí 204 kilometrů a také splnila limit pro losování na Spartathlon.

S jakým cílem míříte do Řecka?

Cílem je to uběhnout. Mám na to 36 hodin a je to 246 kilometrů, což je docela výzva. Bude přes 30 stupňů a je tam mega kopec jako bonus. Jinak mám samozřejmě v hlavě i čas, za který bych to ráda uběhla, ale ten si nechám pro sebe. Tak uvidíme…