Malibácké volejbalistky vyhrály dohrávaný zápas proti Mělníku v tie-breaku a připsaly si druhou výhru v sezóně.

Volejbalistky Malibu Mladá Boleslav po dvoubodové výhře nad Mělníkem | Foto: Martina Ulíková

Netradičně ve čtvrtek večer a pouze k jednomu zápasu nastoupily volejbalistky boleslavského Malibu v rámci krajského přeboru proti soupeřkám z Mělníka. „Kvůli kolizi termínů v naší hale jsme si dvojzápas s Mělníkem přeložili z jednoho víkendového termínu do dvou čtvrtečních,“ vysvětluje kapitánka Malibu Martina Ulíková.

Netradiční podvečerní termín však nalákal do kosmonoské haly solidní diváckou kulisu, která hnala domácí Bábofky ke druhé výhře v sezoně. „Atmosféra v hale byla fantastická. Zápas jsme si v ní neskutečně užívaly. Děkujeme divákům za skvělou podporu,“ říká šéfka boleslavského volejbalové oddílu.

Zdroj: Jaroslav Bílek

Domácí děvčata vstoupila do zápasu skvěle a první dva sety patřily právě jim. Pak se ale rozjetá mašina zasekla a iniciativu převzal mírně favorizovaný soupeř. To platilo až do stavu 2:2 na sety, kdy se muselo jít do zkrácené hry.

Tie-break ale ovládly domácí hráčky bravurně. Po výsledku 15:6 nakonec braly druhý bod. Boleslav je po odehraných jedenácti zápasech na pátém místě A skupiny krajského přeboru, Mělník je třetí za vedoucím duem Kostomlaty – Benešov.

Malibu Mladá Boleslav – EMĚ Mělník 3:2 (15, 17, -19, -16, 6)

Boleslav: Párová, Picková, Ulíková, Šindelková, Novotná, Petrová, Kosinová, Bendová, Benešová, Líbalová, Křížová.

Mělník: Hendrichová, Hančová, Rolencová, Šperglová, Frýdová, Neprašová, Dubcová, Šubrtová, Machová, Balcárková.