Podle trenéra Filipa Trocha je na sportu nejzajímavější fakt, že se uplatní všechny typy hráčů. „Malé, vysoké… Říkáme, že to je sport pro celou třídu. Potřebujeme všechny,“ říká s úsměvem. Americký fotbal má totiž jednotlivé pozice a ty je nutné obsadit adekvátními hráči. „Jeden blokuje, ten musí být velký a silný. Další rychle utíká, takže by měl být spíše hubený a rychlý. Každý tu má úplně jiný úkol a musí ho udělat,“ vysvětluje.

Ideální hráč by ale měl mít za sebou atletickou, nebo gymnastickou přípravu. „Všichni musejí běhat. Někteří pár metrů a stačí jim to,“ říká trenér se smíchem. Ve finále ale záleží na roli, kterou hráč zastává. „Nízký hráč se špatně zastavuje, do vysokého se lépe bourá,“ vysvětluje rozdíly jednotlivých tělesných typů.

Začít se sportem není těžké v tom smyslu, že by člověk měl problém pochopit pravidla, nebo zvládnout některé techniky. Trable leží jinde: může být problém najít, kde se hraje. „Americký fotbal se sice rozrůstá, ale ještě jich není tolik. Jinak v týmech dost často lidé dostanou příležitost,“ vysvětluje Filip Troch.

V současné době už není ani takový problém sehnat výbavu, jak ještě bylo před pár lety realitou. „Tehdy se muselo jezdit do Německa, nebo někdo přivezl výstroj z Ameriky. Dnes jsou možnosti dobré,“ řekl trenér. Juniorům třeba příbramský tým Bobcats půjčuje zadarmo. Helma vás stojí od pěti tisíc více, ramena až sedm tisíc. „Docela se to nasčítá, není to levný sport. Ale naše vedení sehnalo vybavení, které dokážeme půjčovat,“ uvedl.

Americkému fotbalu se věnují i ženy, třebaže jich je méně než mužů. „Většinou to jsou kamarádky a přítelkyně hráčů. V Čechách se většina z nich věnuje bezkontaktní verzi. Některé přejdou do kontaktní formy sportu, když hledají něco drsnějšího,“ popsal.

A co je na americkém fotbalu nejtěžší? „V Čechách je problém, že máme málo hráčů. Potřebujeme, aby se všichni potkali, abychom mohli trénovat,“ odpověděl trenér. Co se týká hry, je nutné zvládnout běh, přitom pohyb a přitom si dávat pozor: kdykoliv do hráče může někdo narazit.