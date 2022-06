Benátecké družstvo bylo jako nasazený tým nalosováno do skupiny číslo 3 spolu s polským mistrem Suwalski Klub Badmintona Litpol – Malow , islandským týmem BH a litevským Panevežys Badminton Club. Celkem se šampionátu účastní šestnáctka týmů, které jsou rozlosovány do čtyř skupin, z každé skupiny, ve které se týmy utkají každý s každým postupují první dva týmy do čtvrtfinále. Pro benátecké družstvo to bude již třináctá účast v devětačtyřicetileté historii klubu.