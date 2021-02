Zkusí porozumět experimentálním filmům

Festival umění a kreativity ve vzdělávání přichází s online workshopem pro rodiče s dětmi ve věku od 13 do 18 let s názvem „Já to nechápu! Co je to experimentální film?“.

KDY: 3. února, 18:00

KDE: www.dox.cz

ZA KOLIK: Zdarma Některé filmy se obejdou bez příběhu, dokonce bez postav a hrdinů. Existují filmy, které mají velice blízko k výtvarnému umění, poezii, hudbě. Diváci, kteří těmto experimentům porozumí, v nich mohou najít zalíbení. Součástí semináře je i interaktivní dílna, ve které se účastníci seznámí s několika krátkými experimentálními filmy a technikami. Pak už záleží na každém jednotlivci, zda se rozhodne takový film také vytvořit. Rezervace míst a další informace jsou k dispozici na www.dox.cz.