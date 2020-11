KDY: 19. a 26. listopadu, 3. prosince, 19:30

KDE: Facebook Ústřední školy České obce sokolské

ZA KOLIK: volně přístupné

První z nich bude mít téma Vše, co potřebujete vědět o horní končetině, druhá ponese téma Kolik do kořenů tolik do koruny aneb motivujeme děti ke sportu a poslední se bude zabývat tématem Sokolství. Přednášky jsou úplně zadarmo, stačí ve správný čas kliknout na odkaz v příspěvku na Facebooku Ústřední školy České obce sokolské.