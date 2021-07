V sobotu 17. července vychází další magazín Víkend. Tentokrát se čtenáři mohou těšit na velký rozhovor s nestorkou českého jazzu Janou Koubkovou, společně se vydáme po stopách československých legionářů a také v rámci našeho seriálu nastíníme jeden katastrofický scénář.

Jana Koubková zpívá pro denní centrum Žirafa. | Foto: Deník / Roman Kořinek

Víkend 17. 7. 2021Zdroj: DeníkJana Koubková: Improvizuju v hudbě i životě

Letos v září uplyne čtyřicet let od chvíle, kdy vznikla Vokalíza, legendární festival, za kterým stála mimořádná postava tuzemské hudební scény Jana Koubková. "Nápad se opravdu vyklubal v mé hlavě a pak jsme ho dotáhli do konce především díky skvělé partě, co se sdružovala kolem přeplněných koncertů v pražské Malostranské besedě," prozrazuje Jana Koubková v rozhovoru s Michalem Bystrovem, v němž mimo jiné vzpomíná také na tragický 21. srpen 1968.

Hlavní téma

Vydejte se po stopách legionářů

Letos v květnu uplynulo přesně 100 let od založení Československé obce legionářské. Díky ní se odkaz legií neztratil a dodnes patří k nejobdivovanějším momentům tuzemských dějin. Co ale o legionářích vědí dnešní děti a mladí? Bohužel příliš ne, což je dáno i osnovami. Napravit se to nyní snaží autor řady historických knih a šéfredaktor populárního časopisu ABC Zdeněk Ležák netradičním projektem na pomezí hry a výukového materiálu.

Seriál Víkendu

Sedm dní katastrofy

Jak málo, anebo hodně, stačí k tomu, aby tenká slupka civilizace praskla a všechno se začalo hroutit? Spisovatel Martin Vopěnka v knize (a brzy také filmu) Spící město nechal všechny rodiče usnout záhadným spánkem. V sedmidílném seriálu přináší čtenářům Víkendu nástin možného scénáře, co by se den po dni dělo, kdyby se to opravdu stalo.