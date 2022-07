Co hrozí lidem, pokud zapalují ohně v lesích a národních parcích? Vykládá to Zákon o lesích či Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny. „Za zakázanou činnost v chráněném území, národním parku, čímž je i rozdělávání ohně, lze udělit pokutu až sto tisíc korun,“ sdělil Petr Lazárek, šéf lesních strážců jihomoravského Národního parku Podyjí. A to podle něj dotyčný ani nemusí způsobit závažnější škody.