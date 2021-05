Unikátní věž Kalich na litoměřickém náměstí odhalila před několika dny své tajemství. Dokumenty z 18. a 19. století. Nyní se schránka na samotnou špičku věže, do makovice, vrátila.

Poselství starosty města, zpráva o pandemii koronaviru, soupis orientačních cen, za které se dají pořídit běžné potraviny a služby, stokoruna a padesátikoruna nebo výroční vydání Radničního zpravodaje a pamětní mince k 800. výročí založení Litoměřic. To jsou jen některé předměty, které v pondělí 17. května dopoledne uložil litoměřický starosta Ladislav Chlupáč do tubusu, jež následně umístil do nové kopule na samém vrcholku vyhlídkové věže Kalich jako vzkaz příštím generacím.