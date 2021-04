Potvrzuje se, jak nebezpečné může být pro děti domácí prostředí – a současně i to, že k velkému maléru stačí jen pár okamžiků nepozornosti dospělých. Zvlášť v případě těch nejmenších capartů; letos se zatím ve všech případech jednalo o pacienty v kojeneckém a batolecím věku. „U tak malých dětí už pět procent zasaženého povrchu těla představuje vážné poškození zdraví,“ varuje Effenbergerová.

Zákeřné jsou čaj a káva

Z pohledu statistik představují největší nebezpečí čaj a káva. Letos se jimi v kraji opařilo 16 dětí. Dětské ručičky ale dokážou být velice rychlé – a navíc někdy s takřka nepředvídatelným pohybem, varuje mluvčí záchranářů. Připomíná, že letos zdravotníci v kraji zaznamenali i sáhnutí na horkou plotnu, na rozpálené sklo krbových kamen či do talíře s omáčkou.

Každému úrazu je lepší se vyhnout – nicméně poraněním tohoto typu obzvlášť. Jsou velmi bolestivá a léčení časově náročné; mnohdy navíc zanechávají trvalé následky. Bohužel se tato neštěstí nestávají ojediněle: loni jich záchranáři ve středních Čechách zaznamenali 108. Přičemž se ukázalo, že často za nimi stála nepozornost dospělého dohledu či podcenění situace.

Co dělat – a co nedělat

Základní doporučení, jak se jim vyhnout, zní: opatrnost a předvídavost. Neustále je třeba mít přehled o tom, na co by dítě mohlo sáhnout a dosáhnout. Znamená to mimo jiné umístit elektrické spotřebiče (především ty rizikové, jakými jsou varná konvice či gril) tak, aby je dítě nemohlo na sebe strhnout za přívodní šňůru.

A pozor také na ubrus, s jehož pomocí by dítě mohlo stáhnout věci stojící na stole! Riziko ostatně představuje i horký nápoj v ruce dospělého, do níž by dítě mohlo nečekaně drcnout. Nebezpečí tedy nepředstavují jen přímé a jasně viditelné zdroje tepla.

Pokud už k opaření přece jen dojde, je třeba svléknout oblečení nasáklé horkou tekutinou – a postižené místo chladit vodou. Studenou, ale ne ledovou. Následně je na místě volat na tísňovou linku záchranářů 155 nebo vyhledat lékařskou pomoc.

Jak zabránit opaření či popálení batolete



- Zabránit dítěti v přístupu k přímému zdroji tepla (kamna, přímotop, sporák a podobně)

- Překontrolovat teplotu vody před každým koupáním

- V přítomnosti dítěte vařit na vzdálenějších plotýnkách

- U varné konvice protáhnout kabel tak, aby si batole nemohlo konvici stáhnout

- Zajistit ubrus na stole proti pohybu

- Nenosit dítě v jedné ruce a horký nápoj v druhé: stačí jeden dobře mířený pohyb buclaté ručky – a neštěstí je na

světě



Zdroj: Petra Effenbergerová, Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje