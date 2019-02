Mladá Boleslav – Ráno letěl vrtulník na místo dopravní nehody u obce Žerčice na Mladoboleslavsku – a hodinu po poledni přistávala helikoptéra kvůli další bouračce i přímo u Mladé Boleslavi. V regionu se během prvního pátku letošního roku odehrály hned dvě vážné havárie, které si vyžádaly asistenci stroje se zdravotnickou posádkou na palubě.

Ranní bouračka, k níž došlo po osmé hodině, je současně varováním před záludnostmi zimy, které jsou aktuální i za současného přímo jarního počasí. U Žerčic totiž řidič havaroval na namrzlé vozovce. Auto doslalo smyk – a bočně narazilo do stromu.

„Uvnitř zůstala zaklíněna posádka, kterou tvořili dva muži,“ připomněl v sobotu velitel družstva A z hasičské stanice v Mladé Boleslavi Michal Nespěšný. Právě mladoboleslavští hasiči na místě nehody spolupracovali se zdravotnickými záchranáři; jejich úkolem bylo muže z auta vyprostit pomocí hydraulického nářadí. „Jelikož zranění jednoho z nich bylo vyhodnoceno jako život ohrožující, byl na místo přivolán vrtulník,“ poznamenal Nespěšný.

Pokud je třináctka považována na nešťastné číslo, krátce po 13. hodině se to vrchovatou měrou naplnilo na dálnici D10. Na úrovni sjezdu na Mladou Boleslav osobní auto mířící od Prahy směrem na Turnov ve vysoké rychlosti zezadu najelo do přívěsného vozíku údržby, jejíž zaměstnanci pracovali v levém pruhu.

Právě jeden z nich potřebovat pomoc nejnaléhavěji. „V době nárazu se v okolí dodávky se šipkou pohybovali čtyři pracovníci. Nárazem byl jeden z nich odhozen mezi svodidla, čímž utrpěl vážné zranění, které si po prvotním ošetření vyžádalo transport do nemocnice pomocí vrtulníku,“ uvedl hasič Nespěšný. Bez zranění nevyvázl ani řidič osobního auta; toho do nemocnice přepravila sanitka. Hasiči museli zapojit do akce i vyprošťovací automobil. „Jeřáb“ zde byl potřeba k odklizení zničeného vozíku s výstrahou, jíž se na dálnicích běžně označují místa s překážkou.

Okolnosti obou havárií zůstávají předmětem šetření policie.