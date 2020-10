Vlak u Bělé pod Bezdězem narazil do větve. Ta spadla do kolejiště kvůli větru

U Bělé pod Bezdězem v sobotu odpoledne došlo k nehodě vlaku. Může za ní silný vítr. Stalo se to krátce po 14. hodině. "Jeli jsme k dopravní nehodě na železnici, kdy narazil osobní vlak do větve, ta do kolejiště spadla vlivem povětrnostních podmínek,“ uvedla policejní mluvčí Lucie Nováková s tím, že šlo o jednokolejnou trať mezi Bělou pod Bezdězem a Českou Lípou. Ve vlaku cestovalo 14 lidí, strojvůdce a vlakvedoucí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Radka Doležalová