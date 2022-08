Nehoda se stala v pátek 19. srpna krátce po 8. hodině.

Motocyklistovi poskytovali prvotní ošetření hasiči, po příjezdu záchranářů ho předali do péče zdravotníků. Na místě přistál vrtulník s lékařskou posádkou, který pak pacienta přepravil do nemocnice v Praze. „Naše jednotka pomohla s transportem, řekl Deníku mluvčí hasičů Jan Sýkora. „Pak vyčkala do zprůjezdnění místa, tedy do odjezdu odtahové služby,“ konstatoval.

„Provedené dechové zkoušky na alkohol byly u obou řidičů s negativním výsledkem. Až do vyšetření nehody a odklizení následků byl provoz na silnici řízen kyvadlově,“ sdělila policejní mluvčí.

