Silnice je v místě nehody uzavřena a na místě zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému. „V rámci mezikrajské výpomoci na místo vyjela i hasičská jednotka Středočeského kraje ze stanice Bělá pod Bezdězem,“ uvedl na Twitteru Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.

Hasiči do příjezdu záchranářů prováděli předlékařská ošetření zraněných osob. „Dvě nezletilé osoby utrpěly středně těžká zranění a byly transportovány do Fakultní nemocnice v Motole v Praze, zatímco další dva vážně zranění skončili na traumacentru v Krajské nemocnici Liberec,“ řekl Deníku mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev. Zbylí čtyři účastníci nehody utrpěli lehká zranění a byli převezeni do českolipské nemocnice.

Zasahující hasiči na místě dále provedli všechna potřebná protipožární opatření a uniklé provozní kapaliny zasypali sorbentem.