„V úterý 20. dubna došlo dvacet minut po jednadvacáté hodině na 79. kilometru silnice I/16 mezi obcemi Bezno a Mělnické Vtelno k dopravní nehodě tří vozidel,“ popsala mluvčí mladoboleslavské policie Lucie Nováková.

V tomto případě figuroval teprve osmnáctiletý mladík, který měl řidičské oprávnění teprve tři měsíce. Podle policistů pravděpodobně přecenil své schopnosti, nezvládl řízení a při předjíždění dvou nákladních automobilů s návěsy se čelně střetl s protijedoucím osobním automobilem. Poté naboural i do onoho předjížděného nákladního vozidla.

„Havárie se bohužel neobešla bez zranění osob, přičemž uvedený řidič osobního vozidla byl z místa transportován leteckou záchrannou službou do pražské nemocnice a jeho spolujezdkyně byla převezena zdravotnickou záchrannou službou také do pražského nemocničního zařízení. Řidiče druhého osobního automobilu převezli záchranáři do mladoboleslavské nemocnice,“ popsala Nováková.

Na místě nehody byly všechny složky Integrovaného záchranného systému. Celá silnice byla kvůli odklízení následků nehody úplně uzavřená. Provoz se zde obnovil až ve středu 21. dubna v půl druhé ráno. Podle policie nikdo z řidičů nebyl pod vlivem alkoholu.