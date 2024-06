„Pacient se lehce zranil a na další vyšetření ho sanita transportovala do Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi,“ potvrdil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Marek Hylebrant.

Podle policejní mluvčí Barbory Schneeweissové ke střetu dodávky a dvou osobních aut došlo v půl sedmé ráno. K nehodě došlo při najíždění dvou osobních aut na dálnici.

„Řidička vozidla Hyundai, ročník 1969 se zařadila z najížděcího pruhu do pravého jízdního. Automobil Škoda, který řídila žena ročník 1975 při tom narazil do vozu jedoucího před ním. Hyundaj byl nárazem odmrštěn do levého jízdního pruhu a tam se střetl s projíždějící dodávkou řízenou cizincem ročník 1979," popsala sled událostí policejní mluvčí s tím, že lehké zranění utrpěla řidička vozidla Hyundai, která si stěžovala na bolest hlavy.

Alkohol v dechu řidičů policisté nezjistili, dálnice byla nedlouho po nehodě se sníženou rychlostí průjezdná, havarované vozy byly odstavené na kraji dálnice. Na místě probíhá dál vyšetřování příčin dopravní nehody.