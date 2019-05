U obce Líbeznice se u křižovatky silnice první třídy číslo 9 a komunikace 0085 od Baště čtvrt hodiny před sedmou střetly osobní auto s nákladním; s autojeřábem. Zasahovat museli i zdravotničtí záchranáři, dokonce byl přivolán vrtulník. Do nemocnice transportoval řidiče osobáku s velmi těžkými mnohočetnými zraněními. Toho však nejprve museli ze zcela zdemolovaného vraku vyprostit hasiči, přičemž používali zároveň dvě sady hydraulického vyprošťovacího zařízení. Na místě zasahovaly jednotky z Neratovic, Mělníka – a také podnikový tým z Aero Vodochody.

Doprava na severojižním směru se v místě nehody zcela zastavila, následně byl možný kyvadlový provoz. Komplikacím se nevyhnuly ani možné objízdné trasy, které se velmi rychle ucpaly. Omezení se protáhlo na tři hodiny.

Velmi podobná situace s velkou zátěží pro všechny myslitelné alternativní trasy vznikla ostatně v ranní špičce také v další oblasti Prahy-východ, a to ve východní části. Na vině byla kolona před nehodou nákladního a osobního auta, k níž na vjezdu do metropole po dálnici D1 od Benešovska došlo těsně po šesté hodině na dálničním kilometru 3,3. Neprůjezdné zůstaly střední a levý jízdní pruh; možnost průjezdu pravým a odstavným pruhem dopravnímu náporu zdaleka nestačila. Zde se počítalo s uvolněním průjezdu po deváté, podařilo se to o půl hodiny dříve.

Po osmé hodině přišly na pomezí Prahy-východ a metropole další komplikace: na příjezdu k hlavnímu městu od Poděbrad po dálnici D11. Vytvořila se kolona před omezením na osmém kilometru – a také v tomto případě problémy souvisely se srážkou kamionu a osobního auta. Ty se střetly přímo v omezení; naštěstí se ale nejednalo o vážnou nehodu.