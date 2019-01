/INTERAKTIVNÍ INFOGRAFIKA/ Deník zanalyzoval všechny smrtelné nehody, při nichž loni zemřelo 502 lidí. Nejčastější příčina? Řidiči jeli příliš rychle, nevěnovali se řízení či vjeli do protisměru.

Byla to první letní sobota. Vládlo příjemné počasí, teploty šplhaly k třicítce. Bohužel do policejních statistik se 24. červen zapsal jako loňský nejtragičtější den na silnicích – při osmi dopravních nehodách přišlo o život osm lidí.

Celkem loni při haváriích zemřelo 502 lidí, nejméně od roku 1961, kdy policie vede podrobné statistiky.

„Trend je v poslední době pozitivní, zásadní následky nehod klesají dlouhodobě,“ komentuje čísla šéf dopravní policie Tomáš Lerch.

Další desítky zemřou později

Nicméně definitivní počty obětí budou ještě o několik desítek vyšší. „Policejní statistiky sledují zemřelé do čtyřiadvaceti hodin po nehodě. Do mezinárodních statistik však vejde počet obětí, které zemřely do třiceti dnů po tragické události,“ říká dopravní expert Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

„Z národních statistik z posledních let lze odhadnout, že definitivní počet bude 550 až 560 mrtvých,“ dodává Budský, který býval i šéfem Besipu.

Jezdí bezpečnější auta…

Mrtvých na silnicích v posledních letech ubývá díky tomu, že se jezdí čím dál bezpečnějšími vozy. Švédská pojišťovna Folksam uvádí, že v autech vyrobených v posledních pěti letech kleslo riziko smrti oproti autům z první poloviny osmdesátých let o 85 procent.

Ostatně z loňských policejních statistik lze vyčíst, že nejvražednější jsou starší vozy – vyrobené před šestnácti až dvaceti lety.

… ale nepozorní řidiči

Šéf dopravní policie Lerch věří, že klesající počet obětí dopravních nehod je způsoben i tím, že se „účastníci silničního provozu začali chovat zodpovědněji“.

Nicméně stále platí, že při nehodách loni skonalo sedmačtyřicet lidí kvůli opilým řidičům, další čtyři zabili zfetovaní motoristé.

Nejčastější příčinou „smrťáků“ bylo nepřizpůsobení rychlosti (161 obětí), nevěnování se plně řízení vozidla (66) a jízda po nesprávné straně silnice.

A pokud sjel řidič z vozovky, zemřel nejčastěji po srážce se stromem.

I když se často nadává na řidiče náklaďáků, loni zabili 76 lidí. Naproti tomu řidiči osobních aut 329.

Nejnebezpečnější jsou silnice 1. třídy se 186 oběťmi, naopak na dálnicích zemřelo „jen“ 25 motoristů.