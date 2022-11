Neštěstí se odehrálo podle mluvčí policie Barbory Schneeweissová za dosud nejasných okolností, které jsou předmětem vyšetřování. Šestasedmdesátiletý cyklista se zřejmě lekl ve chvíli, kdy ho míjela auta, a sjel do žlabu.

„Z dosud nezjištěných příčin přejel do odtokového žlabu a přeletěl přes řídítka. Pak narazil do odtokového mostku, kde svým zraněním podlehl,“ sdělila Schneeweisová s tím, že byla nařízena i pitva. Mohla by objasnit, jestli senior neměl například zdravotní potíže.

Silnice byla po dobou vyšetřování asi na hodinu zcela uzavřena.