Podle policejního mluvčího Pavla Truxy se jednalo o sebevraždu. "Nehoda je stále v šetření, ale jeví se to jako největší pravděpodobnost, neboť muž skočil náhle před jedoucí vlak," popsal Truxa. Ke střetu došlo na trati Ústí nad Labem západ - Lysá nad Labem v úseku mezi Liběchovem a Mělníkem, a to krátce před desátou hodinou dopolední.

Druhá nehoda se stala o necelé dvě hodiny později na trati Turnov - Praha Vršovice na zastávce Bakov nad Jizerou. V tomto případě hrálo roli velké množství požitého alkoholu. "Muž vystoupil z vlaku, pak si to zřejmě rozmyslel, možná se chtěl pro něco vrátit. Vlak se mezitím rozjel, on se pod něj dostal a táhlo ho to několik metrů. Měl otevřenou zlomeninu nohy a další mnohačetná poranění. Dechová zkouška mu naměřila více než tři promile alkoholu v dechu," konstatoval Pavel Truxa.

Jak uvedla mluvčí středočeské záchranky Petra Homolová, muž byl transportován letecky do vinohradské nemocnice.