K vážné nehodě došlo v úterý ve Staré Boleslavi. Dělníky, kteří zrovna pokládali asfalt, srazila sanitka soukromého dopravce.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

Oba muži utrpěli zranění. Jeden z nich přišel do kontaktu s roztaveným asfaltem, do nemocnice ho transportoval vrtulník. Druhý z mužů podle záchranářů utrpěl středně těžká zranění a do nemocnice ho dopravila sanitka.