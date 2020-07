Pil, řídil a boural – a to bez řidičského průkazu. To jsou slova, jimiž v pátek shrnula počínání 35letého muže, kterému nyní v případě prokázání viny a odsouzení hrozí až tři roky za mřížemi, Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ. Podezřelý je jednak z ohrožení pod vlivem návykové látky, jednak z maření výkonu úředního rozhodnutí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„V pondělí 29. června kolem osmé hodiny večer usedl za volant osobního vozu a jel Boleslavskou ulicí ve Staré Boleslavi směrem k dálnici. Vyjel mimo silnici a havaroval do betonového zátarasu,“ připomněla, co se odehrávalo. A jedním dechem doplnila zjištěné souvislosti: jednak dotyčný opakovaně nadýchal téměř dvě promile, jednak se ukázalo, že za volantem neměl co pohledávat, ani kdyby byl střízlivý. Má totiž od loňského roku platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do letošního podzimu.