„Řidič tmavého vozidla SUV jel ve směru od železničního přejezdu k ulici Nádražní. Za křižovatkou s ulicí Jaselská nedal přednost osmnáctiletému chodci, který přecházel silnici na značeném přechodu pro chodce, a srazil ho,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Johnová. Sražený mladík utrpěl zranění, se kterými byl ošetřen v místní nemocnici.

Řidič podle policie po střetu sice zastavil, ale pak z místa odjel. „Žádáme svědky nehody, případně každého, kdo by měl k nehodě informace, které by vedly ke ztotožnění řidiče, aby neprodleně zavolal dopravním policistům na telefonní číslo 702 207 848 nebo 974 877 255. Volat můžete také na linku 158,“ obrací se na veřejnost policisté. Ti by uvítali zejména svědectví řidiče, který měl v uvedenou dobu jet v protisměru a před přechodem zastavil a dával chodci přednost.